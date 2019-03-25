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15:33 25 Mart 2019
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    Andrey Karlov

    Karlov suikastı davasında reddi hakim talebi reddedildi

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Rus Büyükelçi Karlov'a suikast (149)
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin davada sanık avukatının reddi hakim talebi, mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi.

    Büyükelçi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davaya bugün sanık savunmalarıyla devam edildi.

    Russian Ambassador to Turkey Andrey Karlov
    © Fotoğraf : Russian Embassy in Turkey
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    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu bazı sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlantı kuruldu.

    Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, önceki duruşmada alınan ara kararlara ilişkin dava dosyasına gelen evrakı okudu.

    Başkan Otçu, daha önce Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan mahkum edilen sanık Ahmet Kılınçarslan hakkındaki kararın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozularak mevcut dosya ile birleştirilmesi talebiyle mahkemelerine ulaştırıldığını aktardı.

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    Benzer şekilde Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'silahlı terör örgütü üyeliğinden' ceza alan Ramazan Yücel hakkındaki kararın da Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozularak mahkemelerine gönderildiğini belirten Otçu, firari sanıklar için çıkarılan yakalama müzekkerelerinin infazının beklendiğini kaydetti.

    Andrey Karlov
    © AA / Mustafa Çiftçi
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    Otçu'nun sanık savunmalarına geçileceğini belirttiği sırada, sanık avukatlarından Hande Berktin, müvekkili Hüseyin Kötüce'nin savunmasının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınmasını, aksi takdirde mahkeme başkanı hakkında reddi hakim talebinde bulunacağını ifade etti.

    Bunun üzerine söz verilen duruşma savcısı, SEGBİS kaydının mahkeme tarafından kullanılmasının zorunlu olmadığını hatırlatarak, sanık avukatının talebinin reddedilmesini istedi.

    Daha sonra mahkeme heyetinin kararını açıklayan Otçu, sanık avukatının talebinin yerinde görülmediğini belirtti ve sanık savunmasına geçileceğini söyledi.

    Duruşmaya, örgütün MİT mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 'Yusuf' kod adlı eski BTK çalışanı Hüseyin Kötüce'nin savunmasıyla devam edildi.

    Konu:
    Rus Büyükelçi Karlov'a suikast (149)

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    Etiketler:
    Mahkeme, Dava, Suikast, SEGBİS, Hüsamettin Otçu, Fethullah Gülen, Andrey Karlov, Rusya, Türkiye
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