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17:06 25 Mart 2019
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    Mansur Yavaş

    Yavaş, Ankara'da yapacağı ilk icraatı açıkladı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (880)
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    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, göreve geldikleri takdirde ilk iş olarak esnafın problemlerini çözmeye başlayacaklarını söyledi. Yavaş, "Allah'ın izniyle 10 puandan fazla farkı atacağız. Ankara arınacak" dedi.

    CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle'de bulunan Başkent Oto Sanayi ve Şaşmaz Oto Sanayi esnafını ziyaret etti.

    Mansur Yavaş
    DHA
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    Esnafın sıkıntılarını dinleyen Yavaş, göreve geldikleri takdirde ilk iş olarak esnafın problemlerini çözmeye başlayacaklarını açıkladı.

    Ankara esnafının değişim istediğini söyleyen Yavaş, "Bir de görüyorsunuz, kirli siyaset. Biz artık cevap vermiyoruz bunlara. Benim yapacağım tek şey var, tazminat için mahkemeye veriyorum, hukuka başvuruyorum. Allah'a havale ediyorum, bir de sizlere havale edeceğim. Yapacak başka da yapacak bir şey yok. Allah'ın izniyle 10 puandan fazla farkı atacağız. Ankara arınacak" diye konuştu.

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    Şaşmaz Oto Sanayi'nin Ankara'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Yavaş, şunları söyledi:

    "Bizim projelerimizden birisi öncelikle üreten, istihdam edenlere destek vermek. Hep söylüyoruz, ilk önce fuar alanını tamamlayıp, ardından organize sanayi siteleri, ayrıca oto sanayilerinin sorunlarını çözeceğiz. Yollarından başlayarak, diğer bütün problemlerini çözmek öncelikli işimiz. Esnaf arkadaşlarımıza davetleri için çok teşekkür ederim. İnşallah ayın 1'inden sonra Ankara'ya bereket ve huzur gelecek."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (880)

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    Etiketler:
    Ekonomi, Esnaf, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, Mansur Yavaş, Ankara
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