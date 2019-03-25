Sofuoğlu, 560 bin liralık kol saatini çaldırdı

Geçen günlerde Bangkok'a tatile giden AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, HUBLOT markasının kendisi için özel olarak ürettiği ve dünyada sadece 100 tane olan 560 bin liralık saatini havalimanında çaldırdı.

Sofuoğlu, Bangkok havalimanında çalınan saati için Instagram hesabından yaptığı paylaşımla HUBLOT firmasından yardım istedi.

Saatinin fotoğrafını paylaşan Sofuoğlu altına da "ÇALINDI!Bu Hublot özel üretim ve dünyada sadece 100 tane var bu da 1. HUBLOT Turkey benim için özel üretmişti ama geçen hafta Bangkok havalimanında çalındı!!! Umarım Hublot bulmam için bana yardım eder."

Sofuoğlu milletvekili seçildiği günden beri gösterişli ürünleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Memleketi Sakarya'da Lamborghini arabasıyla AK Parti seçim bürosunu ziyaret etmesi ve kendisi için 'senatör' diye kart bastırması özellikle sosyal medyada tepki çekmişti.