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20:18 25 Mart 2019
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    Kemer'e Rus turist akını başladı

    'Kimlikle seyahat imkanı, Türkiye'ye gelen Rusların sayısını artırır'

    DHA/LEVENT YENİGÜN
    Türkiye
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    Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Rusya vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle giriş yapmalarının sağlanması halinde Türk sahillerini tercih eden Rusların sayısında artış olacağını belirtti.

    Antalya- Rus turist
    © Sputnik /
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rus vatandaşların ülkemize kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz" demişti.

    Sputnik'e demeç veren Osman Ayık, Çavuşoğlu'nun sözünü ettiği uygulamanın olası yansımalarını değerlendirdi.

    Ayık, vizesiz rejimin halihazırda turist akını üzerinde olumlu etki yarattığını, kimlikle seyahatin önünün açılması halinde, bunun Rus turistlerin tatil tercihi sırasında kararlarını kolaylaştıracağını ve Türk turizminin gelişmesine olumlu katkı yapacağını ifade etti.

    Antalya-Rus turist
    © AA / Gülsem Adam
    ATOR: Geçen yıl Antalya’da 4.8 milyon Rus turist tatil yaptı
    'TÜRKLERE AYNI İMKANIN SUNULMASI RUSYA'DA TURİZMİ GELİŞTİRİR'

    Ayık, Türk vatandaşlarının ek belge olmadan turistik amaçlı olarak Rusya'yı ziyaret etme imkanına sahip olmasının da olumlu bir gelişme olacağını belirtti.

    Ayık, "Böyle bir adım atılması, Rusya'da turizmin gelişmesine ciddi bir katkı yapar. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin pekişmesine büyük katkı sunar. Bu konuda yardım talep edilmesi halinde TÜROFED, kimlikle seyahat konusunda çözüm üretilmesine destek vermeye hazır" dedi.

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    Etiketler:
    Rus turist, seyahat, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Osman Ayık, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Antalya, Türkiye, Rusya
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