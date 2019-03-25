'Kimlikle seyahat imkanı, Türkiye'ye gelen Rusların sayısını artırır'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rus vatandaşların ülkemize kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz" demişti.

Sputnik'e demeç veren Osman Ayık, Çavuşoğlu'nun sözünü ettiği uygulamanın olası yansımalarını değerlendirdi.

Ayık, vizesiz rejimin halihazırda turist akını üzerinde olumlu etki yarattığını, kimlikle seyahatin önünün açılması halinde, bunun Rus turistlerin tatil tercihi sırasında kararlarını kolaylaştıracağını ve Türk turizminin gelişmesine olumlu katkı yapacağını ifade etti.

© AA / Gülsem Adam ATOR: Geçen yıl Antalya’da 4.8 milyon Rus turist tatil yaptı

Ayık, Türk vatandaşlarının ek belge olmadan turistik amaçlı olarak Rusya'yı ziyaret etme imkanına sahip olmasının da olumlu bir gelişme olacağını belirtti.

Ayık, "Böyle bir adım atılması, Rusya'da turizmin gelişmesine ciddi bir katkı yapar. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin pekişmesine büyük katkı sunar. Bu konuda yardım talep edilmesi halinde TÜROFED, kimlikle seyahat konusunda çözüm üretilmesine destek vermeye hazır" dedi.