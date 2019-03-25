Kurtulmuş: Türkiye’nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye’nin ihanet tarihidir

Kurtulmuş, 250 üniversite öğrencisi ve ilk defa oy kullanacak gençlerin yer aldığı buluşmada konuştu.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bunları da inşallah aşıyoruz, aşacağız. Özellikle savunma sanayisinde okuyan arkadaşlarımızın Türkiye'yi bu yönden de gözlemlemesini istirham ediyorum. Türkiye'nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye'nin ihanet tarihidir. 1978 yılında Türk Uçak Sanayi AŞ, İtalyanlar ile uçak yapmak için onlarla aynı masaya oturdu. Türkiye'nin karanlık odasından gelen bir tehdit emriyle o anlaşma masasından kalkılıyor. Eğer Türkiye o tarihte o uçağı yapmaya başlasaydı bugün F-35'leri alalım mı tartışması olmayacaktı. Türkiye'de her zaman gayri milli karanlık odaklar, ülkenin sanayide milli bir hamle yapmasının önüne geçmiştir. Bugün de Cumhurbaşkanımızın bizi bir şekilde kollaması ile yerli ve milli sanayide yüzde 65'ler seviyesine geldik. Bu istikrarı devam ettirirsek 3-5 sene içerisinde Türkiye millileşmede yüzde 85'ler seviyesine gelecek. Şimdi birçok alanda ileri gidiyoruz. Ellerinden gelse bunu da engelleyecekler. Türkiye'nin güçlü olmasının diğer yolu ileri teknoloji alanında gelişmektir".