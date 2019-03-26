Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cesaret eden varsa çıksın karşımıza

'51 KARDEŞİMİZİN HESABINI SORACAĞIZ'
Oktay, Yeni Zelenda'da yaşanan katliamı hatırlatarak, "Bakın gördünüz. Uçakla bile 20 saatlik mesafe. Türkiye neresi Yeni Zelenda, Avustralya neresi. Oradan Türkiye'deki boğazların batısına geçerseniz geçmezseniz hesabını yapan teröristler var. Peki biz hangi mesajı verdik. Dünyanın neresinde olursanız olun takip ederiz, hesabını sorarız dedik. Cuma namazını kılarken şehit edilen 51 kardeşimiz adına bunun hesabını da sormaya başladık, soracağız da. Kim olursa olsun. Mazlumun kılına dokunan olursa karşısında bizi bulur. Türkiye'den üç tane kardeşimiz de vardı yaralılar arasında. Aileleriyle birlikte aldık götürdük, gittik ziyaretlerini yaptık. İhtiyaçlarını giderdik. Aynı sizin burada aldığınız sağlık hizmeti neyse şu anda o kardeşlerimiz orada o sağlık hizmetlerini alıyorlar. Tarihin hangi döneminden hangi hesapları yaparlarsa yapsınlar biz tarihte verdiğimiz dersi bugün de veririz. Bütün dünyaya veririz, 15 Temmuz'da da bunu zaten hep birlikte gösterdik. Cesaret eden varsa çıksın karşımıza" şeklinde konuştu.
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