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02:23 26 Mart 2019
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    Muharrem İnce

    Muharrem İnce: Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, nasıl oy vereceksin seni soyana?

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katılan Muharrem İnce, "31 Mart'ta bir şey yapacağız, bir şey yapmalıyız. Bir kere küsmek, kırılmak yok. Yanlış yola falan sapmayın" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ayvalık'ta partisince düzenlenen mitinge katıldı.

    Cumhuriyet Meydanı'nda boynuna Ayvalıkgücü Belediyespor atkısı takarak halka seslenen İnce, CHP'li Ayvalık Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın başkan adayı Rahmi Gençer'e destek istedi.

    'SEÇİM VARSA SİYASETÇİLERİN GEÇİMİ KONUŞMASI LAZIM'

    İnce, "Seçim varsa, meydanlarda siyasetçilerin geçimi konuşması lazım. Tencereyi, mutfağı konuşması lazım. Tencerede et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor, aş mı pişiyor, taş mı pişiyor, onu konuşması lazım. Türkiye'de et bitti, süt bitti, yumurta, domates, biber, patlıcan, patates bitti. Soğan bitti soğan. Meydanlarda bunu konuşması lazım. Bu seçimin sloganı şu; yiğit muhtaç olmuş kuru soğana nasıl oy vereceksin seni soyana? Meydana gelip balıkçı diyebiliyor mu? Diyemiyor. Mazot diyebiliyor mu? Gübre diyebiliyor mu? Emekli diyebiliyor mu? Soğan diyebiliyor mu? Diyemiyor" diye konuştu.

    'KÜSMEK, KIRILMAK YOK'

    CHP'li Muharrem İnce, "31 Mart´ta bir şey yapacağız, bir şey yapmalıyız. Bir kere küsmek, kırılmak yok. Yanlış yola falan sapmayın. Rahmi başkanı size, sizleri Allah'a emanet ediyorum" diyerek mitingi sonlandırdı. İnce, vatandaşlarla bir araya geldedikten sonra ilçeden ayrıldı.

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, Muharrem İnce, Ayvalık, Balıkesir
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