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05:26 26 Mart 2019
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    Sezai Temelli

    Temelli: Ülkede bir tek iktidarın beka sorunu var

    © AA / Ferdi Uzun
    Türkiye
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    Hikmet Durgun
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    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ülkede bir tek iktidarın beka sorunu olduğunu belirterek, "Baktılar iktidarları sallanıyor, sarıldılar 'beka sorunu var' diye. Beka sorunu yok, işsizlik, yolsuzluk sorunu var" dedi.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Bilal Kahyaoğlu
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    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim çalışmaları kapsamında Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesinde HDP seçim ofisi önünde partililerle buluştu. Polis, buluşma nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alırken, zırhlı araçlarla seçim ofisinin çevresinde önlem aldı.

    'BİZ KİMSE ÖLMESİN İSTİYORUZ'

    Seçim otobüsüne çıkarak, kalabalığa hitap Temelli, cezaevlerinde yaşanan açlık grevlerine ilişkin şöyle konuştu:

    "Biz kimse ölmesin istiyoruz. Onların adalet mücadelesine, hukuk mücadelesine güç vereceğiz, ses vereceğiz. Tüm arkadaşlarımız adaletin, hukukun gereğini istiyorlar. Sayın Öcalan üzerindeki bu mutlak tecride son verilmesini istiyorlar. Sayın Öcalan'ın ailesi ve avukatları ile düzenli görüşmesini istiyorlar. Buradan Adalet Bakanı'na çağrı yapıyorum; adaletin gereğini yerine getirin, kimse ölmesin. Bugün cezaevinde bir can daha yitip gitti. Zülküf gibi, Ayten gibi, Zehra gibi bugün de Medya yitip gitti. Kimsenin ölmesini istemiyoruz. Bu ölümlerin sorumlusu iktidardır, Adalet Bakanıdır. Avukatların bir an önce İmralı'ya gitmesinin önü açılmalıdır. O kadar haklı bir taleptir ki, son dört yılda ülke çok daha kötü bir yere sürüklendi. Kürt sorununu çözmeden hiçbir sorunu çözemezsiniz. Adalet mahkeme salonlarını bile terk etti. Bu adaletsizliğe, hukuksuzluğa hep birlikte ses vermeliyiz. Biz ölüme karşı yaşamı, karanlığı karşı aydınlığı, kötülüğe karşı iyiliği savunuyoruz. Yaşam kazansın istiyoruz. Yaşayarak bu kötülüğe karşı mücadele edelim istiyoruz. Tüm uluslararası kurumlara çağrı yapıyorum. Artık sessiz kalmayın. Çok geç olabilir".

    'BAKTILAR İKTİDARLARI SALLANIYOR 'BEKA' DEMEYE BAŞLADILAR'

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
    © AA / Sezgin Pancar
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    Ülkede bir tek iktidarın beka sorunu olduğunu öne süren Temelli, şöyle devam etti:

    "Baktılar iktidarları sallanıyor, sarıldılar 'beka sorunu var' diye. Beka sorunu yok, işsizlik, yolsuzluk sorunu var. Hiçbir şeye çözüm bulamayınca bu iki ortak el ele tutuşmuş 'beka sorunu var' diyor. Seçimle geldiniz, seçimle gideceksiniz. Bu gece uyuyacaksınız, sabah kalktığınızda benzine yine 17 kuruş zam yapacaklar. Dolar yükseldikçe zamlar gelecektir. Hani dolara yumruğu vurmuştunuz. Bu yönetememe hali ile nasıl ekonomiyi yöneteceksiniz. Biz diyoruz ki beka sorunu yok, AKP-MHP iktidarı sorunu var. 31 Mart'ta da bu iktidar sona erecek".

    Etiketler:
    Açlık grevi, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, HDP, AK Parti, Abdullah Öcalan, Sezai Temelli, Mersin, Türkiye
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