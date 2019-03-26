İmamoğlu: Erdoğan İstanbul'un projeleriyle yorulmasın, bu kadar sorun var, onlarla ilgilensin

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Bu kadar sorun var, onlarla ilgilensin. Biz çözeriz" dedi.
CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, dün yerel seçim çalışmaları kapsamında, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Ağaçlaraltı Mevkii'nde halkla buluştu.
Mitingde, ilk konuşmayı CHP Beyoğlu Belediye başkan adayı Alper Taş yaptı.
Taş, kentsel dönüşümle ilgili sorunları, vatandaşlarla beraber yapacakları çalışmalarla, kendilerinin çözeceğini belirtti.
Taş'ın ardından mikrofonu alan İmamoğlu, "İstanbul'un her ilçesinin her noktasına dokunuyoruz. 3 aydır İstanbul'un her yerini gezdim. 39 ilçesini bitirdim, ilçeleri ikişer turladık, bazı ilçeleri artık üçlüyoruz. Herkesle buluşmanın sorunların yerinde tespit etmenin, çözümlerimizi vatandaşımızla paylaşmanın gururunu yaşıyorum. İnanın öyle şevkim arttı, öyle moralim yüksek ki. Öyle güzel bağlar kurduk ki. Aklınıza gelen her konuyu, en samimi ve hızlı biçimde çözeceğiz. Herkesle buluşmanın, sorunları yerinde tespit etmenin ve çözümleri vatandaşlarla konuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. İstanbul'un tüm sorunlarını sizlerle kol kola yüzde 100 çözeceğimize inanıyorum. 16 milyon insanın ağabeyi, kardeşi, arkadaşı olunur mu? Bal gibi olur. Olmanın tek anahtarı, yürekte. O yürek bizde var" şeklinde konuştu.
Gazete manşetlerinden ve internet siteleri üzerinden kendilerini karalayıcı, iftira nitelikle yayınlar yapıldığını ifade eden İmamoğlu, "Utanmadan, arlanmadan bizleri terör örgütleriyle bağlantılı ya da arkadaşlarımı bizim sözüm ona bizim böyle bir bağlantımızı kurarak sizlerin huzurunda bizi aşağı çekmek istiyorlar. Hiç olmamış bir şekilde bizi manşete koyuyorlar. 3 gün, 4 gün orada afişe ediyorlar. İçlerinde 60-70 yıllık kurumlar var. Taşıdığınız o isimlerin hakkını vermediğiniz için üzülüyorum. Bir hafta sonra belediye başkanı olarak seçileceğiz. Siz gelip çayımızı içeceksiniz, yapmayın. Yarın geldiğinizde yüzünüzü kızarmış boynunuzu bükük görmek istemediğim için uyarıyorum. Başka derdim yok. Tek dertleri, biz seçimi kazanacağız. Vallahi kazanacağız, şartları var. Ben herkesin oyunu istedim, isterim. İki siyasi ittifakının adayıyım. Her iki partiye de teşekkür ederim. Ben AK Partili, MHP'li, HDP'li, Saadetli kardeşlerimin oylarını istiyorum. Dertleri ne? Ben her partinin oyunu istiyorum. Derdimiz ne? Şu mahalleye biz niye geldik? Sizlerin dertlerini çözmeye geldik" ifadesini kullandı.
'KEŞKE TARAFSIZ BİR CUMHURBAŞKANI OLSA'
İmamoğlu, mitingin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yenikapı Mitingi'nde kendisine yönelik kullandığı, "Kenar köşe bir ilçeden gösterdikleri aday" nitelemesine "İstanbul'un bazı ilçeleri kenarda, bazıları ortada. Nereden baktı bilmiyorum. Kaldı ki Beylikdüzülüler üzülür. Doğru bir tarif değil. 31 Mart'ta belediye başkanı olduğumda en azından 5 yıllık belediye başkanlığı tecrübem olmuş olacak. Bazılarının öyle bir tecrübesi de yok" yanıtını verdi.
İmamoğlu'na, AK Parti'nin İstanbul'a yönelik vaatlerini belediye başkan adayı Binali Yıldırım yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması da soruldu.
"Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da, Türkiye'nin bir çok yerinde, yerel seçimde çok aktif. Türk halkı olaya şöyle bakıyor. Keşke tarafsız bir Cumhurbaşkanımız olsa. Bu kadar taraflı olaya bakmasa. İstanbul'u da belki hala çok istiyor ama onu memnun edecek belediye başkanı biziz. Benim şöyle bir ifadem var. Biz yeterliyiz, hazırlıklıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir işi var. İstanbul'un projeleriyle yorulmasın, onları anlatmaya vakit ayırmasın. Türkiye'nin uluslararası düzeyde sorunları var. Ekonomik düzeyi insanların her şeyini yakıyor. Ocağında yemek kaynamıyor. Bu kadar sorun var, onlarla ilgilensin. Biz çözeriz. ‘Kendisini bu kadar çok yormasına gerek yok' diyorum. Kaldı ki bundan sonra 31 Mart'tan sonra biz kendisini davet eder projelerimizi anlatırız. ‘Herkes işine baksın' diyorum. Çünkü bu ülkede hizmet yarışı var. Sayın Cumhurbaşkanı 2023'ün Haziran'ına kadar yetki aldı. O süreci en iyi şekilde değerlendirsin. Biz 31 Mart'ta, 2024'ün Mart'ına kadar yetki alacağız. Günün sonunda o gün geldiğinde tekrar yarışalım. Ama yorulduk. 5 yılda 7 seçim yorulduk. Sayın Cumhurbaşkanı da bir nefes alsın. Bu kadar sorumlu hissetmesin kendisini."
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