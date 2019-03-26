Kırşehir'de MHP tarafından Mucur Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Hasan Hüseyin Köşker'in kardeşi Hulusi Köşker, kendisini ağabeyi ile karıştıran bir grup AK Partilinin saldırısına uğradığını belirtti. Darp raporu alan Hulisi Köşker'in vücudunda kırıklar olduğu bildirildi.

Oda TV'den Hakan Erol'un haberine göre, Kırşehir'de MHP tarafından Mucur Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Hasan Hüseyin Köşker'in kardeşi Hulusi Köşker, AK Partililer tarafından darp edildi.

Konuyla ilgili olarak konuşan Köşker, AK Partililerin kendi adayı dışında hiçbir partiyi seçim çalışmaları için ilçede gezdirmediğini söyledi.

Köşker şunları kaydetti:

"Ben Ankara'da devlet memuruyum, ağabeyime yardımcı olmak için gelmiştim. Burada bir gruplaşma var. AKP'liler kendileri dışında adayı gezdirmeyip, sıkıştırarak böyle bir uygulama yapıyorlar. Ağabeyim ev gezisindeyken bana da mesaj geliyor. Ben de yürüyerek yanına giderken, 15 kadar arabayla bir anda saldırıya uğradım. Aslında saldırıyı ağabeyim Hasan Hüseyin Köşker'e kurmuşlar, ama karıştırıyorlar bana saldırıyorlar, kumpas kurdular. Ben şu an Kırşehir devlet hastanesinde yatıyorum, 50-60 kişinin saldırısına uğradım. Ne zaman taburcu olacağımı bilmiyorum. Demokratik bir ortam yok, baskı oluşmuş durumda. Adayların rahat gezmesini, insanlarla iletişim kurmasını engellemeye çalışıyorlar. AKP'nin adayı nerede içkici takımı var yanına toplamış."

MHP'li Köşker'in kardeşi: AK Partililerin saldırısına uğradım. Aslında saldırıyı ağabeyime kurmuşlar. Karıştırmışlar. AKP'nin adayı nerede içkici takımı var yanına toplamışhttps://t.co/xAxfJYMJaC pic.twitter.com/ygVHaQZPTS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 26, 2019

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