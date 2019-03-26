CHP'li Adıgüzel, seçim gecesi nasıl çalışacaklarını anlattı: 'Bunun için uzay teknolojisine gerek yok'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime ilişkin olarak Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

Öztürk'ün "Seçim gecesi CHP" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Milli İstihbarat Teşkilatı, ilgili kurumlara gönderdiği yazının altına ‘İstihbarat mahiyetindeki bu bilgiler delil olarak kullanılamaz' diye yazar. İstihbarat içerikli bazı bilgiler, CHP ve İYİ Parti'nin belediye meclis üyelerinin aleyhine kullanılıyor ve onlar bir yerde teröristlikle suçlanıyor. Hükümete yakınlığı ile bilinen gazetelere verilen bilgilerle yetinilmiyor, hemen her ilin emniyet müdürlükleri benzer çalışmaları yapıp basına servis ediyor.

Türkiye'mizin bir bölümünü ‘Kürdistan' diye gösteren haritalar Antalya'da asılmış. HDP tarafından yapıştırıldığı, dağıtıldığı izlenimi verilen broşürde ‘Bu bir halk ayaklanmasıdır' deniliyor ve metropollerde Millet İttifakı'nın desteklendiği belirtiliyor. Sormak gerekir, bu afişler dağıtılırken, yapıştırılırken Antalya Emniyeti niçin uyumuş?

NASIL ÇALIŞILACAK?



Seçim gününe CHP Genel Merkezi hazır. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel başkanlığında, çoğu gönüllülerden oluşan 250 kişi toplam 1389 seçim bölgesini takip altında tutacak. Seçim karargahında Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Faik Öztrak, Tuncay Özkan olacak. Seçim günü, seçim akşamı eldeki veriler doğrultusunda sıkça açıklamalar yapılacak.

‘Anadolu Ajansı şunu geçmiş, bunu geçmiş'le pek uğraşılmayacak. Parti örgütünden gelecek bilgiler esas alınacak. Seçimde izlenecek yöntem ‘Hızlı değil, doğru sonuç' olacak. YSK'dan bir adım önde gidip, tutanaklar kontrol edilecek. Onursal Adıgüzel'in görevli olarak bu ikinci seçimi olacak. Hep ‘Seçim hilesinden' söz edilir. Adıgüzel de ‘Sandığın başında değilsen, ne yaparsan yap, orada her türlü hilelinin önü açılmış olur. Bu seçimde aday çıkarmadığımız, İYİ Parti ya da Saadet Partisi adayını desteklediğimiz yerler var. Sandık görevlisi verilmeyen yerlere müşahit takviyesi yaptık' diyor

© Fotoğraf : İHA Seçime 10 gün kala anket şirketlerinden açıklamalar

Türkiye genelinde yaklaşık 194 bin sandık kurulacak. Sandık görevlilerinin takibi noktasında özel çalışma da yapılmış. CHP kullanışlı bir alt yapıya da sahip. Seçim akşamı okul önlerinde bulunacak parti sorumlusu, sonuçları sandık sandık sisteme girecek. İkinci aşamada, ıslak imzalı tutanaklar ilçe başkanlığında toplanacak. Bu konu son derece önemli. Eğer seçim sonucuna itiraz edilecekse, ıslak imzalı tutanaklar ilçeye gelmediği sürece iddianın karşılığı olarak itiraz da olamayacak. YSK'nın sonuçları da anlık olarak CHP Genel Merkezi'ne düşecek. İl ve ilçelerden gelenle, YSK sonuçları karşılaştırılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, ‘Eğer CHP verileri ile YSK verileri arasında bir uyumsuzluk varsa, sistemimiz uyarı veriyor. Tutanağın fotoğrafını YSK'dan da görebileceğimiz için bununla ilgili itirazımızı da hemen yapabileceğiz' diyor. Sistemin ana merkezi ilçe başkanlıkları olacak. Onların kullanabilecekleri hızlı bir alt yapı hazırlandı. Kuşkusuz, seçim sürecinin asıl kahramanları da sandıkta görev alanlar, müşahitler, gönüllüler, okul sorumluları, tutanakların ilçe merkezinde toplanmasını sağlayacak görevlilerdir. ‘

'YSK İŞİNİ TAM YAPMIYOR'



İstanbul'da 31 bin 187 sandık var. Bütün ıslak imzalı tutanaklar 39 ilçe başkanlığında dip toplamları birleştirildiğinde seçimi kimin kazanmış olduğu görülebilecek. Onursal Adıgüzel şunları anlatıyor: ‘Bunun için uzay teknolojisi alt yapıya ihtiyaç yok. Disiplinli çalışma, söylentilere aldanmama, moral bozmadan işini takip etmek gerekiyor. Örneğin Üsküdar'da 1190 sandık var. Üsküdar İlçe Başkanlığımız 1190 sandığa sahip çıkıp ıslak imzalı tutanakları alıp ilçe başkanlığımıza götürdüğünde kimsenin itiraz edemeyeceği ya da partimiz aleyhine manipülasyon varsa itiraz edeceği bir ortam oluşur.'

© AA / Arşiv İstanbul için yeni anket: İmamoğlu 1 puan önde

Adıgüzel'in önemli bir iddiası da ‘YSK işini ciddi bir biçimde yapmıyor' oldu. Örneğin sandık tutanaklarını kesinleştirirken numaraları karıştırıyor. Oysa karekodları uygulamaya alsa bu sorunla karşılaşmaz. İnsan hatasını ortadan kaldıracak önlemler alabilir. YSK, uyarıları yeterince dikkate almıyor, ya da çoğunluk oyu ile talepleri reddediyor.

HIZLI DEĞİL, DOĞRU



CHP, bu seçimde ‘Hızlı değil, doğru sonuç açıklamayı' öngörüyor. YSK'dan bir adım önde olup, tutanakları kontrol edecek. CHP'nin, İYİ Parti'nin genel merkezleri, gönüllüler ayrı çalışma yürütecek ama aralarında eşgüdüm olacak. Ankara'da Mansur Yavaş'ın gönüllülerini koordine edecek kişi de emekli Albay Şeref Dağkılıç oldu. Onursal Adıgüzel, ‘Çağrımız açık' diyor ve partililerine şu öneride bulunuyor:

‘Gelin sandıkta görev alın, bizi denetleyin. İlçelere gidip ıslak imzalı tutanakların ulaşıp ulaşmadığını sorun. İstanbul, Ankara il başkanlıklarının çağrı merkezleri var. Siz de oy kullandığınız sandıkların YSK sistemine doğru yansıyıp yansımadığını kontrol edebilirsiniz. Onun için sts.chp.org.tr'den kendi sandıklarınızdaki sonuçları YSK verileriyle karşılaştırabilirsiniz. Bir aksaklık varsa anında bize ‘hata bildirimi' gönderebilirsiniz. Düzeltecek olan da biziz. Gelin hep birlikte sandığa, geleceğe sahip çıkalım. Bu bir yerel seçim. Diğer illerdeki sonucu beklemeden, kendi yörenizde seçimin adil bir biçimde yapılmasına destek olun.'

SALI GÜNÜ SAAT 15.00



Gün içinde ve sandıklar açıldıktan sonra açıklamalar Parti Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yapılacak. Salı günü saat 15:00'e kadar seçimlere itiraz süresi var. Adıgüzel, ‘Sonuçlar hemen kesinleşmiyor. Yeter ki ıslak imzalı tutanakları ilçelere götürelim, birleştirip itiraz edelim. Seçim havası ve kazanma olasılığımızın birçok yerde yüksek oluşu küskünlükleri ortadan kaldırdı. Sandığa gitmeye özendirdi' görüşünde. CHP Genel Merkezi seçime, o akşama hazır. Alınacak sonuçların ardından CHP'de yine olağanüstü kurultay sözlerini de başarılı olunması durumunda Kılıçdaroğlu'nun tüm direnmelere rağmen aday belirlemede ne kadar isabetli davrandığını da konuşur olacağız."