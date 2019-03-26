Kayıt
08:33 26 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Onursal Adıgüzel

    CHP'li Adıgüzel, seçim gecesi nasıl çalışacaklarını anlattı: 'Bunun için uzay teknolojisine gerek yok'

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (889)
    0 0 0

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 31 Mart gecesi nasıl çalışacaklarını anlattı. Adıgüzel, "Bunun için uzay teknolojisi alt yapıya ihtiyaç yok. Disiplinli çalışma, söylentilere aldanmama, moral bozmadan işini takip etmek gerekiyor" dedi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime ilişkin olarak Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu

    Öztürk'ün "Seçim gecesi CHP" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

    "Milli İstihbarat Teşkilatı, ilgili kurumlara gönderdiği yazının altına ‘İstihbarat mahiyetindeki bu bilgiler delil olarak kullanılamaz' diye yazar. İstihbarat içerikli bazı bilgiler, CHP ve İYİ Parti'nin belediye meclis üyelerinin aleyhine kullanılıyor ve onlar bir yerde teröristlikle suçlanıyor. Hükümete yakınlığı ile bilinen gazetelere verilen bilgilerle yetinilmiyor, hemen her ilin emniyet müdürlükleri benzer çalışmaları yapıp basına servis ediyor.

    Bi De Bunu Dinle
    CHP'li Adıgüzel'den seçim güvenliği ve 24 Haziran yorumu
    Türkiye'mizin bir bölümünü ‘Kürdistan' diye gösteren haritalar Antalya'da asılmış. HDP tarafından yapıştırıldığı, dağıtıldığı izlenimi verilen broşürde ‘Bu bir halk ayaklanmasıdır' deniliyor ve metropollerde Millet İttifakı'nın desteklendiği belirtiliyor. Sormak gerekir, bu afişler dağıtılırken, yapıştırılırken Antalya Emniyeti niçin uyumuş?

    NASIL ÇALIŞILACAK?

    Seçim gününe CHP Genel Merkezi hazır. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel başkanlığında, çoğu gönüllülerden oluşan 250 kişi toplam 1389 seçim bölgesini takip altında tutacak. Seçim karargahında Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Faik Öztrak, Tuncay Özkan olacak. Seçim günü, seçim akşamı eldeki veriler doğrultusunda sıkça açıklamalar yapılacak.

    ‘Anadolu Ajansı şunu geçmiş, bunu geçmiş'le pek uğraşılmayacak. Parti örgütünden gelecek bilgiler esas alınacak. Seçimde izlenecek yöntem ‘Hızlı değil, doğru sonuç' olacak. YSK'dan bir adım önde gidip, tutanaklar kontrol edilecek. Onursal Adıgüzel'in görevli olarak bu ikinci seçimi olacak. Hep ‘Seçim hilesinden' söz edilir. Adıgüzel de ‘Sandığın başında değilsen, ne yaparsan yap, orada her türlü hilelinin önü açılmış olur. Bu seçimde aday çıkarmadığımız, İYİ Parti ya da Saadet Partisi adayını desteklediğimiz yerler var. Sandık görevlisi verilmeyen yerlere müşahit takviyesi yaptık' diyor

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
    Seçime 10 gün kala anket şirketlerinden açıklamalar
    ÜÇ AŞAMALI ÇALIŞMA

    Türkiye genelinde yaklaşık 194 bin sandık kurulacak. Sandık görevlilerinin takibi noktasında özel çalışma da yapılmış. CHP kullanışlı bir alt yapıya da sahip. Seçim akşamı okul önlerinde bulunacak parti sorumlusu, sonuçları sandık sandık sisteme girecek. İkinci aşamada, ıslak imzalı tutanaklar ilçe başkanlığında toplanacak. Bu konu son derece önemli. Eğer seçim sonucuna itiraz edilecekse, ıslak imzalı tutanaklar ilçeye gelmediği sürece iddianın karşılığı olarak itiraz da olamayacak. YSK'nın sonuçları da anlık olarak CHP Genel Merkezi'ne düşecek. İl ve ilçelerden gelenle, YSK sonuçları karşılaştırılacak.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, ‘Eğer CHP verileri ile YSK verileri arasında bir uyumsuzluk varsa, sistemimiz uyarı veriyor. Tutanağın fotoğrafını YSK'dan da görebileceğimiz için bununla ilgili itirazımızı da hemen yapabileceğiz' diyor. Sistemin ana merkezi ilçe başkanlıkları olacak. Onların kullanabilecekleri hızlı bir alt yapı hazırlandı. Kuşkusuz, seçim sürecinin asıl kahramanları da sandıkta görev alanlar, müşahitler, gönüllüler, okul sorumluları, tutanakların ilçe merkezinde toplanmasını sağlayacak görevlilerdir. ‘

    'YSK İŞİNİ TAM YAPMIYOR'

    İstanbul'da 31 bin 187 sandık var. Bütün ıslak imzalı tutanaklar 39 ilçe başkanlığında dip toplamları birleştirildiğinde seçimi kimin kazanmış olduğu görülebilecek. Onursal Adıgüzel şunları anlatıyor: ‘Bunun için uzay teknolojisi alt yapıya ihtiyaç yok. Disiplinli çalışma, söylentilere aldanmama, moral bozmadan işini takip etmek gerekiyor. Örneğin Üsküdar'da 1190 sandık var. Üsküdar İlçe Başkanlığımız 1190 sandığa sahip çıkıp ıslak imzalı tutanakları alıp ilçe başkanlığımıza götürdüğünde kimsenin itiraz edemeyeceği ya da partimiz aleyhine manipülasyon varsa itiraz edeceği bir ortam oluşur.'

    Oy pusulası-seçim
    © AA / Arşiv
    İstanbul için yeni anket: İmamoğlu 1 puan önde
    Adıgüzel'in önemli bir iddiası da ‘YSK işini ciddi bir biçimde yapmıyor' oldu. Örneğin sandık tutanaklarını kesinleştirirken numaraları karıştırıyor. Oysa karekodları uygulamaya alsa bu sorunla karşılaşmaz. İnsan hatasını ortadan kaldıracak önlemler alabilir. YSK, uyarıları yeterince dikkate almıyor, ya da çoğunluk oyu ile talepleri reddediyor.

    HIZLI DEĞİL, DOĞRU

    CHP, bu seçimde ‘Hızlı değil, doğru sonuç açıklamayı' öngörüyor. YSK'dan bir adım önde olup, tutanakları kontrol edecek. CHP'nin, İYİ Parti'nin genel merkezleri, gönüllüler ayrı çalışma yürütecek ama aralarında eşgüdüm olacak. Ankara'da Mansur Yavaş'ın gönüllülerini koordine edecek kişi de emekli Albay Şeref Dağkılıç oldu. Onursal Adıgüzel, ‘Çağrımız açık' diyor ve partililerine şu öneride bulunuyor:

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
    ORC'den İstanbul'un ilçelerine özel anket
    ‘Gelin sandıkta görev alın, bizi denetleyin. İlçelere gidip ıslak imzalı tutanakların ulaşıp ulaşmadığını sorun. İstanbul, Ankara il başkanlıklarının çağrı merkezleri var. Siz de oy kullandığınız sandıkların YSK sistemine doğru yansıyıp yansımadığını kontrol edebilirsiniz. Onun için sts.chp.org.tr'den kendi sandıklarınızdaki sonuçları YSK verileriyle karşılaştırabilirsiniz. Bir aksaklık varsa anında bize ‘hata bildirimi' gönderebilirsiniz. Düzeltecek olan da biziz. Gelin hep birlikte sandığa, geleceğe sahip çıkalım. Bu bir yerel seçim. Diğer illerdeki sonucu beklemeden, kendi yörenizde seçimin adil bir biçimde yapılmasına destek olun.'

    SALI GÜNÜ SAAT 15.00

    Gün içinde ve sandıklar açıldıktan sonra açıklamalar Parti Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yapılacak. Salı günü saat 15:00'e kadar seçimlere itiraz süresi var. Adıgüzel, ‘Sonuçlar hemen kesinleşmiyor. Yeter ki ıslak imzalı tutanakları ilçelere götürelim, birleştirip itiraz edelim. Seçim havası ve kazanma olasılığımızın birçok yerde yüksek oluşu küskünlükleri ortadan kaldırdı. Sandığa gitmeye özendirdi' görüşünde. CHP Genel Merkezi seçime, o akşama hazır. Alınacak sonuçların ardından CHP'de yine olağanüstü kurultay sözlerini de başarılı olunması durumunda Kılıçdaroğlu'nun tüm direnmelere rağmen aday belirlemede ne kadar isabetli davrandığını da konuşur olacağız."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (889)
    Etiketler:
    tutanak, imza, yerel seçim, CHP, Seyit Torun, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Onursal Adıgüzel, Saygı Öztürk, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da Vücut Geliştirme Şampiyonası
    Rus vücut geliştiricileri Sibirya’da boy gösterdi
    Karikatür
    'Batı, küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor'
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet