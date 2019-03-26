Çanakkale'de göçmen teknesi battı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp

Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık'ın Kadırga Burnu mevkisinden Ege Denizi'ne açıldı.
Bölgede devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri durumu fark ederek müdahalede bulundu.
Teknede bulunan düzensiz göçmenlerden 4'ünün cesetlerine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen bir kişinin bulunması için sahil güvenlik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Cesetlerin 3'ünün kadınlara, birinin ise bir bebeğe ait olduğu öğrenildi.
Sağ kurtarılan 10 kişi Ayvacık ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
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