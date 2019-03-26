'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması 14 okulda başladı

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde 14 pilot okuldan biri olan Kemer'deki Hacı Mehmet Saygin İlkokulu'nda uygulamanın detayları, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine yer veriliyor.
40 dakikalık teneffüslerde badminton, resim, müzik, halk oyunları, kick boks, futbol, judo, işaret dili gibi etkinlikleri halk eğitim merkezlerinden görevlendirilen öğretmenler; istop, satranç, masatenisi, seksek, yakartop, beştaş, yedi kiremit, mendil kapmaca, ip atlama gibi çalışmalarıysa sınıf öğretmenleri gerçekleştiriyor. Gönüllülük esasına dayalı olan bu eğitimlere katılan öğretmenlere, aylık yaklaşık 700 TL ek ders ücreti ödeniyor.
'YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ, LİSANSLI SPORCU YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Halk eğitim merkezinden görevli judo eğitmeni Kadir Altınok, "Teneffüs başladığında koşarak geliyorlar. Yetenekli öğrencileri, lisanslı sporcu yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Müzik öğretmeni Gizem Tural ise, "Okullarda müzik dersi bir saat. Böyle olunca dört saat de gelebiliyorlar. Yetenekli öğrencileri de bu sayede keşfedebiliyoruz" diye konuştu.
'BRANŞ ÖĞRETMENLERİ, YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ ÇOK DAHA İYİ BELİRLİYOR'
'DERSLERE ADAPTASYON AZALABİLİR'
Okulun öğretmenlerinden Yağmur Dağ, başta tedirginlik yaşadıklarını, ama uygulamanın güzel gittiğini belirterek, "Ders yönünden biraz verimliliğin düştüğünü düşünüyorum. Dersler bölünüyor ve sabahki ders saatimiz biraz azaldı. Çocuklar sabahtan daha zinde oluyorlardı. Çok fazla oyun ağırlıklı geçtiği için çok yoruluyorlar. Onun dışında imkanları olmayan çocuklar güzel etkinliklerle tanıştılar" değerlendirmesinde bulundu.
Satranç etkinliğine giren sınıf öğretmeni Sinan Gül ise "Bu proje şu anda deneniyor. Sonrasında artıları, eksileri değerlendirilecek. Planlama açısından değiştirilebilir yönleri var. 40 dakika teneffüsten sonra çocuğun derse adapte olması konusunda sorun olabiliyor. Çocuğu sosyal yönden geliştireceği kesin, ama eğitime artısı, eksisi açısından tartışmamız gerekiyor" diye konuştu.
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