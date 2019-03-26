Kayıt
10:03 26 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Okul - öğrenci

    '40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması 14 okulda başladı

    © AA / Abdulkadir Nişancı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Antalya'da 14 ilk cve ortaokulda pilot olarak uygulanmaya başlanan ''40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs' projesi, ilköğretim öğrencilerinin gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

    Hürriyet gazetesinde yer alan haberde 14 pilot okuldan biri olan Kemer'deki Hacı Mehmet Saygin İlkokulu'nda uygulamanın detayları, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine yer veriliyor.

    40 dakikalık teneffüslerde badminton, resim, müzik, halk oyunları, kick boks, futbol, judo, işaret dili gibi etkinlikleri halk eğitim merkezlerinden görevlendirilen öğretmenler; istop, satranç, masatenisi, seksek, yakartop, beştaş, yedi kiremit, mendil kapmaca, ip atlama gibi çalışmalarıysa sınıf öğretmenleri gerçekleştiriyor. Gönüllülük esasına dayalı olan bu eğitimlere katılan öğretmenlere, aylık yaklaşık 700 TL ek ders ücreti ödeniyor.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Türkiye'de kavramların ele alınması lazım, 'teneffüs' kelimesine dikkat edin
    Teneffüsler 40 dakikaya çıkınca eskiden 08:30-14:30 olan okul saatleri 08:20-16:00'ya çıkıyor.

    'YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ, LİSANSLI SPORCU YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

    Halk eğitim merkezinden görevli judo eğitmeni Kadir Altınok, "Teneffüs başladığında koşarak geliyorlar. Yetenekli öğrencileri, lisanslı sporcu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

    Müzik öğretmeni Gizem Tural ise, "Okullarda müzik dersi bir saat. Böyle olunca dört saat de gelebiliyorlar. Yetenekli öğrencileri de bu sayede keşfedebiliyoruz" diye konuştu.

    'BRANŞ ÖĞRETMENLERİ, YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ ÇOK DAHA İYİ BELİRLİYOR'

    Denizli'nin Çal ilçesinde 1928 yılında tamamlanarak eğitim-öğretime açılan okulda yangın çıktı.
    © AA / Ahmet Kara
    Tarihi okul binasında yangın çıktı
    Haberde görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Ali Yıldız, "4 Şubat'tan bu yana uyguladığımız projeyi beğendik. İl milli eğitimden kaynak geldi, atölyeler oluşturduk. Etkinlikleri "Okullar Hayat Olsun' projesinden seçtik. Halk eğitim aracılığıyla öğretmenlerimizi bulduk. Burada amaç, çocukları keşfetmek. Çocuk oyunlarını kendi öğretmenlerimiz yaptırırken, judo, halk oyunları gibi etkinlikleri halk eğitimden branş öğretmenleri gerçekleştiriyor. Öğretmenler, okul süresi uzayacağı için tedirgin oldular, ama çocukların mutlu olduğunu görünce projede olmak istediler. Veliler de çok mutlu. Eskiden zil çaldığı zaman çocuklar koşarlardı. 10 dakikada tuvalete mi gidecek, oyun mu oynayacak, kantine mi gidecek bilemezdi. Şimdi güle oynaya çıkıyorlar. Çocukların becerilerini görüyoruz. Branş öğretmenleri, yetenekli öğrencileri çok daha iyi belirliyor" dedi.

    'DERSLERE ADAPTASYON AZALABİLİR'

    Okulun öğretmenlerinden Yağmur Dağ, başta tedirginlik yaşadıklarını, ama uygulamanın güzel gittiğini belirterek, "Ders yönünden biraz verimliliğin düştüğünü düşünüyorum. Dersler bölünüyor ve sabahki ders saatimiz biraz azaldı. Çocuklar sabahtan daha zinde oluyorlardı. Çok fazla oyun ağırlıklı geçtiği için çok yoruluyorlar. Onun dışında imkanları olmayan çocuklar güzel etkinliklerle tanıştılar" değerlendirmesinde bulundu.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
    Gazeteci Kaplan: Ücretsiz okul varken neden krediyle çocuklar özel okula gönderiliyor bakmak lazım
    Benzer görüşleri paylaşan sınıf öğretmeni Pelin Sezer de, "Şu an uygulamadayız, önemli bir aksaklık görülmedi. Biraz dersler açısından sorun oluyor. Dersler çok bölünüyor, o nedenle verimlilik biraz düştü. Onun dışında çocuklar eğleniyor, yeni şeyler öğreniyor" dedi.

    Satranç etkinliğine giren sınıf öğretmeni Sinan Gül ise "Bu proje şu anda deneniyor. Sonrasında artıları, eksileri değerlendirilecek. Planlama açısından değiştirilebilir yönleri var. 40 dakika teneffüsten sonra çocuğun derse adapte olması konusunda sorun olabiliyor. Çocuğu sosyal yönden geliştireceği kesin, ama eğitime artısı, eksisi açısından tartışmamız gerekiyor" diye konuştu.

    Etiketler:
    zaman, teneffüs, öğrenci, okul, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da Vücut Geliştirme Şampiyonası
    Rus vücut geliştiricileri Sibirya’da boy gösterdi
    Karikatür
    'Batı, küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor'
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet