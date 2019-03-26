DSP'nin Avcılar adayı Benli: İmamoğlu kadına şiddetin bir örneğini sergiledi

DSP tarafından Avcılar Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen eski CHP'li Handan Toprak Benli, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı.
Cimin'in "CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile aranızdaki ‘çekil' tartışmasını anlatır mısınız?" şeklindeki sorusuna Benli, şu yanıtı verdi:
Cimin'in sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Benli'nin bunlara verdiği yanıtlar şöyle:
- Son dönemde birçok kez CHP Genel Merkeze gittiğiniz ve başarısız olduğunuz için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sizinle görüşmek istemediğine dair iddialar var…
Hayır. Genel Başkan bana hiçbir zaman başarısız demedi. Ayrıca benimle de görüştü. Genel Başkana saygım sonsuz. 5 yıl boyunca yaptıklarımı da, bundan sonra yapacaklarımı da Genel Başkana sunmuştum. Hatta hepsinin tanıtımına başlamamı istemişti.
Gerçekten çok acı bir durum. Bir partiyi yönetenlerden ne beklenir? Seçimleri kazanmaları. Parti, "Bu ilçeyi kimin sayesinde en yüksek oyla alırım?" diye düşünür. Ama böyle yapılmıyor maalesef.
- Neden kazanma potansiyeli yüksek bir aday varken, böyle bir yol izlendi sizce?
Yerime aday gösterilen kişi, ‘milletvekili olacağım' diye istifa edip gitmiş. Ben ise Avcılar'ı tanıyorum. Neden ben değil de, o aday gösterildi? Depremle ilgili bütün hazırlıkları yapmışım. Tüm plan ve projelerimi bitirmek için sadece birkaç aya ihtiyacım var. Mayıs'ta hepsi bitmiş olacak. Bir belediye başkanına 2 aylık süre tanınmaz mı? Böyle yoldaşlık olmaz. O yüzden DSP'ye geçtim. Vatanım benim için nasıl kutsalsa, CHP'nin ‘altı oku' da o kadar kutsaldır. Aynı değerleri taşıyan DSP'de yoluma devam ediyorum.
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