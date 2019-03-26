Kayıt
10:03 26 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Handan Toprak Benli

    DSP'nin Avcılar adayı Benli: İmamoğlu kadına şiddetin bir örneğini sergiledi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (893)
    0 27

    DSP tarafından Avcılar Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Handan Toprak Benli, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun “Son uyarım, çekil” ifadesiyle kendisini tehdit ettiğini söyledi. Benli, "İnsanları bu erkek egemen, kadına siyasi şiddet uygulayan zihniyete karşı kadın adayları desteklemeye davet ediyorum" dedi.

    DSP tarafından Avcılar Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen eski CHP'li Handan Toprak Benli, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı.

    Cimin'in "CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile aranızdaki ‘çekil' tartışmasını anlatır mısınız?" şeklindeki sorusuna Benli, şu yanıtı verdi:

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2019 / Adem Altan
    EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı
    "Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'taki Avcılar mitinginde, 'Son uyarım, çekil' diyerek şahsımı tehdit etti ve kadına yönelik siyasi baskı ve şiddetin bir örneğini sergiledi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan, DSP İBB Adayı Muammer Aydın ve DSP İlçe Başkanı Kaya Kızılgül ile birlikte Avcılar Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak, bu antidemokratik ve cinsiyetçi tehdidi kınadılar. Ben de kendisini kınıyorum. Tüm duyarlı insanları bu erkek egemen, kadına siyasi şiddet uygulayan zihniyete karşı kadın adayları desteklemeye davet ediyorum."

    Cimin'in sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Benli'nin bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    - Son dönemde birçok kez CHP Genel Merkeze gittiğiniz ve başarısız olduğunuz için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sizinle görüşmek istemediğine dair iddialar var…

    Hayır. Genel Başkan bana hiçbir zaman başarısız demedi. Ayrıca benimle de görüştü. Genel Başkana saygım sonsuz. 5 yıl boyunca yaptıklarımı da, bundan sonra yapacaklarımı da Genel Başkana sunmuştum. Hatta hepsinin tanıtımına başlamamı istemişti.

    Oy pusulası-seçim
    © AA / Arşiv
    İstanbul için yeni anket: İmamoğlu 1 puan önde
    - Sizin gibi DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül, "CHP'de, kazanacağı belli olan isimleri engelleyen bir grup var" dedi. Birkaç kişinin dudağının ucunda mı bu kararlar?

    Gerçekten çok acı bir durum. Bir partiyi yönetenlerden ne beklenir? Seçimleri kazanmaları. Parti, "Bu ilçeyi kimin sayesinde en yüksek oyla alırım?" diye düşünür. Ama böyle yapılmıyor maalesef.

    - Neden kazanma potansiyeli yüksek bir aday varken, böyle bir yol izlendi sizce?

    Yerime aday gösterilen kişi, ‘milletvekili olacağım' diye istifa edip gitmiş. Ben ise Avcılar'ı tanıyorum. Neden ben değil de, o aday gösterildi? Depremle ilgili bütün hazırlıkları yapmışım. Tüm plan ve projelerimi bitirmek için sadece birkaç aya ihtiyacım var. Mayıs'ta hepsi bitmiş olacak. Bir belediye başkanına 2 aylık süre tanınmaz mı? Böyle yoldaşlık olmaz. O yüzden DSP'ye geçtim. Vatanım benim için nasıl kutsalsa, CHP'nin ‘altı oku' da o kadar kutsaldır. Aynı değerleri taşıyan DSP'de yoluma devam ediyorum.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (893)
    Etiketler:
    anket, belediye, yerel seçim, DSP, AK Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu, Önder Aksakal, Handan Toprak Benli, Avcılar, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da Vücut Geliştirme Şampiyonası
    Rus vücut geliştiricileri Sibirya’da boy gösterdi
    Karikatür
    'Batı, küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor'
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet