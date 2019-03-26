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11:40 26 Mart 2019
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    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın

    Çiftlik Bank iddianamesi: Mehmet Aydın dahil 18 yönetici için 76 bin 260'ar yıla kadar hapis istemi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında Çiftlik Bank'ın kurucusu firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

    Mehmet Aydın, Interpol listesinde
    © AA /
    Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'un en çok arananlar listesinde
    İddianamede 48 şüpheliden 18 kişinin 'örgüt yöneticisi', 23 kişinin 'örgüt üyesi' ve 7 kişinin de 'örgüte yardım' eden konumunda olduğu belirtildi.

    İddianamede, 18 kişi hakkında 1 kez 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme', 3 bin 762 kez 'Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanma Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık', 3 bin 762 kez 'Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık' ve 1 kez de 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

    İddianemede diğer şüpheliler hakkında ise hukuki konumlarına göre 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma', 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Yardım Etme' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

    Yine Brezilya, Uruguay, Kuzey Kıbrıs ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendiği de iddianamede belirtildi.

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    Etiketler:
    İddianame, Hapis cezası, Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Türkiye
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