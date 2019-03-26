FETÖ'den yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz'e 6 yıl hapis cezası

FETÖ'nün 'futbol yapılanması'na yönelik davada yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 9. duruşmaya tutuksuz sanık İsmail Demiriz avukatıyla katıldı. Son savunması sorulan sanık Demiriz, "Suçsuzum demek bana büyük zül geliyor. Ama yine de söylüyorum; ben suçsuzum. Ne teröristim ne de üyesiyim. 41 kere milli formayı giydim. Bayrağımızı hakkıyla taşıdım. Allah'ı ve peygamberi herkese anlattım. Başka bir şey yapmadım. Benden nasıl terörist olur? Beraatimi istiyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Demiriz'in, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak'suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Bu cezayı sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını lehe takdiri indirim sebebi sayarak 1/6 oranında indirimle 6 yıl 3 ay hapse çeviren heyet, sanık hakkında daha önce konulan yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı.

Eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz'in aynı dosyada yargılayan mahkeme heyeti, firari sanık Arif Erdem ile İsmail Demiriz'in dosyalarının ayrı yargılanmak üzere ayrılmasına, Uğur Tütüneker'in ise suç unsurları bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetmişti.