FETÖ'den yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz'e 6 yıl hapis cezası

FETÖ'nün 'futbol yapılanması'na yönelik davada yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Demiriz'in, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak'suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Bu cezayı sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını lehe takdiri indirim sebebi sayarak 1/6 oranında indirimle 6 yıl 3 ay hapse çeviren heyet, sanık hakkında daha önce konulan yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı.
Eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz'in aynı dosyada yargılayan mahkeme heyeti, firari sanık Arif Erdem ile İsmail Demiriz'in dosyalarının ayrı yargılanmak üzere ayrılmasına, Uğur Tütüneker'in ise suç unsurları bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetmişti.
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