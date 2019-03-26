Sabah yazarı Tezel: Güldür Güldür’ün yaptığı tek taraflı mizah

Mevlüt Tezel, Sabah'ta "Güldür Güldür’ün yaptığı tek taraflı mizah" başlığıyla yayımlanan yazısında "Show TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür Show'un 192'nci bölümündeki 'Pozitif Toplantı' skeci çok ses getirdi. Skeçte; hükümete yakın bir gazetenin yazı işleri toplantısında, gazetenin genel yayın yönetmeni, karamsar haberler yerine, olaylara hep pozitif bakılmasını ve haber başlıklarının 'olumlu' atılmasını istiyor" hatırlatmasında bulundu.

Tezel, yazısına şöyle devam etti:

© Fotoğraf : Youtube Sabah yazarı Altınok'tan Güldür Güldür eleştirisi

"Örneğin genel yayın yönetmeni, 'Ekmeğe yüzde 20 zam geldi' haberine 'Obeziteye tokat! Halkımız ekmek yiyemediği için yaza fit vücutlarıyla merhaba diyecek' başlığını atıyor. 'İşsizlik oranı yüzde 10' haberinde başlığın 'Çalışma oranı yüzde 90' olmasını isteyen genel yayın yönetmeni, 'Tonlarca limon çiftçinin elinde kaldı' haberine de ise 'Çiftçi limonataya doyacak' diyor.

Gerçekten zekice, komik esprilerin yer aldığı bir skeçti. Ama bu skeçte açık politik mesajlar da var. Genel yayın yönetmeninin giydiği takım elbisenin mavi, isminin de 'Bilal' olması enteresan! Bu arada Bilal, skecin sonunda kovuluyor.

NEDEN ŞİMDİ?



Uzunca bir süredir ekranlarda olan, bugüne kadar etliye sütlüye karışmayan skeçler yapan, muhalifliğin yanından bile geçmeyen bir BKM yapımı olan 'Güldür Güldür Show', neden şimdi bu skeçle hükümete yakın medyaya 'çaktı' acaba?

Güldür Güldür Show'da medya eleştirisi: 'Ekmeğe yüzde 20 zam' haberine 'Obeziteye tokat', artan obezite oranları haberine ise 'Var ki yiyoruz' başlığı https://t.co/VcTgQQZQOD pic.twitter.com/JyKQoZiwKa — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 24, 2019

​Bugüne kadar devletten büyük destek gören, 'mısır krizi'nde istedikleri yasa anında çıkarılan BKM'nin patronları Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan, şimdi muhalif mi oldular dersiniz? Yoksa 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filminin vizyondayken Netflix'e satılıp sinema salonlarının mağdur edilmesini eleştiren medyaya mı kızdılar? Ya da bugüne kadar apolitik skeçler yapan 'Güldür Güldür Show', seçimler yaklaşırken hükümete yakın medyaya çakarak bir denge mi kurmaya çalıştı?

Baksanıza sosyal medyadaki muhalifler bu skeci paylaşmaya doyamıyor, 'Güldür Güldür Show'cular, yürek mi yediniz?' diye tweet'ler atıyorlar.

Elbette yürek yemeye gerek yok, mizah ve eleştiri olacak ki doğrulara ulaşalım. Objektif olmak için de hem kötüyü, hem de güzeli aynı oranda göstermek gerekir. Ama skecin senaristleri, hükümete yakın medyayı yerin dibine sokarken, hükümetin başarılarını görmezden gelen, sürekli negatif habercilik yapan, Batı'nın algı operasyonlarına ortak olan muhalif medyayı hiç eleştirmiyor.

HİÇ ADİL DEĞİL!



Eminim o skeci yazan senaristler de kutuplaşmadan şikayetçidir! Peki, bir tarafa fena 'çakıp', diğer tarafa hiç dokunmamak, eleştirmemek adil mi? Bu da tek taraflı mizah olmuyor mu? Skeçte her iki tarafla da dalga geçilse daha hakkaniyetli bir yaklaşım olmaz mıydı?"