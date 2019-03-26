'CHP listesindeki PKK'lı' denilen isim: Ben siyasete AK Parti'de başladım

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, AK Parti'den 2 ay önce istifa edip CHP'den Belediye Meclis Üyesi adayı olan Kenan Güler, PKK'lı olmakla itham edildi.
Güler, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Ben siyasete AK Parti'de başladım ve başka hiçbir partiye üye olmadım. 2 ay önce istifa edip CHP'den aday oldum" dedi.
Mamak'ın AK Partili Belediye Başkanı Mesut Akgül de, "Kenan Bey benim listemden adaydı. Onun Bitlisli olması ille de HDP'li, PKK'lı olduğu anlamına gelmiyor. Ben hiç o yanını görmedim" diye konuştu.
bir "ali ekber ertürk" haberi… pic.twitter.com/lFJ80GfDtO— Ali Ekber Ertürk (@aliekbererturk) March 26, 2019
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