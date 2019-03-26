CNN Türk'e soruşturma

CHP'nin CNN Türk ve Hürriyet gazetelerinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin olmayan ifadelerinin haberleştirilmesi üzerine soruşturma başlatılması talebi işleme alındı.

CNN yöneticilerinden bana email ile gelen bilgiye göre bir soruşturma süreci başlatılmış ve konuyla alakalı tarafımıza resmi bir yanıt gönderilecekmiş.



Bu yanıtı beklemeden, bugün CNN üst düzey yönetimine ikinci bir mektup yazdım. https://t.co/GfCNGV4MHK — Yurter ÖZCAN (@YurterOzcan) March 26, 2019

​CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın açıklamasına göre, CNN üst düzey yöneticilerinden gelen mailde bir soruşturma süreci başlatıldığı ve konuyla alakalı CNN'den resmi bir yanıt gönderileceği belirtildi.

CC BY 2.0 CNN'e, CNN Türk ile ilgili soruşturma talebi

Özcan, "Bu süreç devam ederken, sizleri yeni bir gelişmeden daha haberdar etmek istedim. 2 gün önce AKP'ye yakın Sabah gazetesinin bir haberini kullanan CNN Türk, bir liste yayımlayarak bazı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi adaylarının terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu iddia etti" dedi.

CHP'li Özcan, daha önce Hürriyet ve CNN Türk'ün HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin olmayan sözlerini başlığa taşıdığı haberle ilgili mektup göndermişti. Bir mektup daha kaleme alan Yurter, bu sefer dilekçesinde CNN Türk'ün bir liste yayımlayarak bazı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi adaylarının PKK ile bağlantılı olduğunu iddia etmesine yer verdi.

CHP'DEN İKİNCİ ŞİKAYET

CHP'li Özcan, CNN'e yaptığı çağrıda "Sizlerden CNN Türk ile ilgili soruşturma başlatmanızı talep ediyorum. Soruşturmanız sırasında temel gazetecilik prensiplerinin çiğnendiği ve AKP rejimini desteklemek amacıyla yalan haberler yapıldığını görmeniz sonucunda, bu kanalın CNN adını kullanma hakkının elinden alınacağından eminim" diyerek soruşturma talebinde bulunmuştu.

Özcan, ikinci kez yaptığı şikayet dilekçesinde "CNN Türk, bir liste yayımlayarak bazı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi adaylarının terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu iddia etti" ifadelerine yer vererek Türkiye'deki kanunlara göre, terör suçundan mahkum olanlar hiçbir şekilde seçimlerde aday olamayacağının altını çizdi.

Yurter'in mektubu şöyle:

"Sayın Yetkili, İsmim Yurter Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisiyim. Türkiye'de sizin isim hakkınızı kullanarak yayın yapan ve kasıtlı yanlış haber yapmayı artık bir alışkanlık haline getiren CNN Türk ile ilgili geçen hafta size bir mektup yazmıştım. CNN üst düzey yöneticilerinden bana email ile gelen bilgiye göre bir soruşturma süreci başlatılmış ve konuyla alakalı CNN'den tarafımıza resmi bir yanıt gönderilecekmiş.

Bu süreç devam ederken, sizleri yeni bir gelişmeden daha haberdar etmek istedim. 2 gün önce AKP'ye yakın Sabah gazetesinin bir haberini kullanan CNN Türk, bir liste yayımlayarak bazı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi adaylarının terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

Türkiye'de herhangi bir seçimde aday olabilmek için Adalet Bakanlığı'nden temiz sicil kaydı alınarak, başvuruda bulunmak gerekir. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun da ilgili kişilerin adaylığını onaylaması gerekir. Türkiye'deki kanunlara göre, terör suçundan mahkum olanlar hiçbir şekilde seçimlerde aday olamazlar.

Yukarıda saydıklarımı göz önüne alırsak, CNN Türk'ün art niyetli Sabah haberini niçin kullanabilmiş olduğu ile ilgili ihtimaller şöyle:

A) CNN Türk, Türkiye'deki kanunları bilmiyor.

B) CNN Türk, Adalet Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Türk yargısını işini doğru yapamamakla ve ‘teröristlere' seçimlerde adaylık yolu açmakla suçluyor.

C) CNN Türk, bilinçli ve kasıtlı birşekilde, yalan ve ahlaksız bir haber yaparak AKP rejiminin Türkiye'deki muhalefet partilerinin terörist örgütlerle işbirliği yaptığı söylemine destekte bulunuyor.

Umarım soruşturmanız yukarıda yönelttiğim sorunun da cevabını bulmamıza yardımcı olur. Saygılar, Yurter"