Karlov suikastı davasında eski MİT Rus Masası görevlisi Akalın savunma yaptı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davada eski MİT Rus Masası görevlisi Vehbi Kürşad Akalın savunma yaptı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

© Fotoğraf : Russian Embassy in Turkey Karlov suikastının kritik ismi savunma yaptı

Cezaevinde bulunan tutuklu kimi sanıklarla video konferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada savunmasını yapan Akalın, örgütle irtibatı olmayan, Isparta merkezde bulunan dershanede üniversiteye hazırlandığını, 2007'de Hacettepe Üniversitesi kamu yönetimi bölümüne girdiğini anlattı.

Akalın, 2012'de mezun olmasının ardından girdiği KPSS'de yüksek puan aldığını, MİT'in de arasında bulunduğu birçok kurumun genel uzmanlık kadrolarına başvurduğunu, altı ay kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzman yardımcısı olarak çalıştığını, Ekim 2013'te ise Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladığını ifade etti.

MİT'te ise 2014'te görev aldığını bildiren Akalın, Şubat 2015'te İstihbarata Karşı Koyma (İKK) Başkanlığı'na atandığını, burada da İKK Rus Masası emrine verildiğini aktardı.

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Akalın, görevinin bilgi toplamak değil, toplanan bilgiyi işlemek olduğunu bildirerek, bilgi toplama adına yapabildiği tek işin Rus istihbaratçıların ve iltisaklarının telefon sinyal, arama, aranma gibi bilgilerinin kendisine verilen yetki çerçevesinde analiz etmek olduğunu ifade etti.

'EDİNDİĞİM HİÇBİR BİLGİYİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞMADIM'

Dinleme yapmanın kendisinin görevi olmadığını söyleyen Akalın, MİT'te yapılan tüm işlem ve analizlerin kayıt altına alındığını belirtti. Akalın, şunları söyledi:

"Ben de yaptığım analizlerin tümünü ihraç edildiğim güne kadar MİT'in serverına kaydettim. İKK'deki birisi büyükelçinin koruma kullanıp kullanmadığını bilemez. Ben de büyükelçinin koruma kullanıp kullanmadığını araştırmadım. Buna serverdan bakılabilir. Görevim süresince edindiğim hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmadım, MİT'te bulunduğum 13 Nisan 2017'ye kadar hiçbir belge çıkarmadım ve en yüksek performans notunu aldım. İki kez başarı belgesiyle ödüllendirildim. Benim kıdemimde olup da iki kez başarı belgesi alan yok. Örgüt üyesi olsam 17-25'ten sonra atanmazdım. İKK'deyken, 15 Temmuz'dan sonra açığa alınırdım, alınmadım. Örgüt üyesi olsam, bu süreçlerden geçmem gerekirdi. Bir kişinin ifade vermesiyle bir anda FETÖ'cü oldum ve teşkilattan uzaklaştırıldım."

'BANK ASYA'DA NEDEN HESAP AÇTIRDIĞIMI BİLMİYORUM'

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Akalın, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadelerin zorla alındığını iddia etti.

İddianamede, Bank Asya'da hesabının bulunduğunun belirtildiğine işaret eden Akalın, "MASAK kayıtlarına göre 5 Ocak 2009'da Bank Asya'da hesap açmışım ve hiçbir işlem yapmamışım. 2009'da üniversite öğrencisiydim, neden hesap açtırdığımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Akalın, iddianamede FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle MİT'ten ihraç edilen üç kişiyle arasındaki para trafiğine dikkat çekildiğini hatırlattı. MİT mensuplarına ödemelerin elden verildiğini belirten Akalın, ödeme sırasında kurumda hazır olmayan kişilerin ödemesinin, 'mutemet' olarak tayin edilen kişiler aracılığıyla yapıldığını anlattı.

MASAK raporunda adı geçenlerden birinin parasını 'mutemet' olarak aldığını ve sahibine ilettiğini ifade eden Akalın, diğer iki kişiyle ise aralarında borç-alacak ilişkisi bulunduğunu savundu.

Örgüt üyeliğiyle suçlanırken HTS baz delillerinin kendisine yöneltildiğini ifade eden Akalın, önceki beyanlarını zorla alındığı iddiasıyla reddetti, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Akalın'ın savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.