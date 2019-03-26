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13:14 26 Mart 2019
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    Mansur Yavaş

    BBP'nin Gölbaşı adayı Yücel'den Yavaş'a: Şahsen oyumu size atacağım

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (901)
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    CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'a BBP'li Serkan Yücel'den geldi. BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yücel, Yavaş'a yönelik olarak "Şahsen oyumu size atacağım" dedi.

    CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

    Gazete Duvar'ın haberine göre Yavaş, BBP Seçim Merkezi'nde ilgi ile karşılandı.

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    © AFP 2019 / Adem Altan
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    ‘ALPERENLER, ÜLKÜCÜLER OLARAK SİZE YAPILAN ZULMÜ KABUL ETMİYORUZ'

    Eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun anma törenine katıldığı için Yavaş'a teşekkür eden BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Serkan Yücel, "Biz alperen gönüllüleri olarak başkanımızı unutmayacağız. Yazıcıoğlu'nun alperenlerinden biri olarak, gençlerinden biri olarak, onun davasının arkasından giden ülkücü alperenlerden biri olarak size yapılan zulmü kabul etmiyorum kendi adıma. Gölbaşı'nda, Ankara'da bir kutuplaşma var. İstemediğim bir şey. Demokratik bir ortamda herkes yarışsın isteriz ancak bunu bu süreçte tam anlamıyla göremiyoruz. Umut ederim hakkınızda hayırlı olsun" dedi.

    ‘OYUMU SİZE ATACAĞIM'

    Yücel 31 Mart yerel seçimlerindeki tercihine ilişkin ise, "Bir ülkücü olarak, bir alperen olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir talebesi olarak canı gönülden sizin kazanmanızı isterim. Hayırlı olur vatan millet için. Tabi bu seçim bir araç, Muhsin Yazıcıoğlu da böyle söylüyor. Kavgalara alet olsun istemeyiz. 1 Nisan'da hayırlı olan olacaktır diye düşünüyorum. Ben nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şahsen oyumu size atacağım. Sizin bir Ankaralı olmanız, hemşehri olmanız, ülkücü olmanız bizleri rahatlatıyor. Oyumuzun rengi de buradan geliyor zaten" diye konuştu.

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
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    ‘KİRLİ SİYASETİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ'

    Kendisine destek veren Yücel'e teşekkür eden Mansur Yavaş ise, şöyle konuştu:

    "Önemli olan haksızlık karşısında susmamak. Biz de orantısız bir güç karşısındayız. Basınla, billboardlarla, iktidar bütün gücüyle, hem anayasayı bir kenara bırakıp hem dinimizin emredici kurallarını bir kenara bırakıp hem de etik ve ahlaki kuralları bir kenara bırakıp peşinen suçlu ilan ediyor. Kaldı ki bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine de yapılmıştı. Hatta Özhaseki'ye de benzer suçlamalar yapılmıştı. Bunları yaşamış insanların bize bunu yapmamaları gerekiyor. İnşallah bu kirli siyaseti Ankara'da birleşip hep birlikte sandığa gömeceğiz. Demokraside verilecek en büyük cevap budur."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (901)
    Etiketler:
    destek, aday, belediye, yerel seçim, zulüm, BBP, CHP, AK Parti, Serkan Yücel, Mansur Yavaş, Ankara, Türkiye
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