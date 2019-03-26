ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına başlandı

'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'Gizliliğin ihlali' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis istenen ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına başlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Metin Topuz, 4 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunuyor.

DHA'nın haberine göre, Topuz'un duruşma salonuna getirilirken ağladığı görüldü.

TOPUZ'UN İFADESİNDE ZEKERİYA ÖZ DETAYI

© AA / Arşiv ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz'a ağırlaştırılmış müebbet talebi

İfadesinde makamında o dönem başsavcıvekili olan Zekeriya Öz'le ilgili de bilgiler verdi.

Topuz, "Zekeriya Öz'ü ziyaret ederek bir soruşturma için başka bir savcı ile ABD'ye davet ettik. Nezaketen Zekeriya Öz'ü de bu davete katılmasını istedik. Zekeriya Öz bize uzun bir liste vererek büyük bir karşılama istedi. Ancak biz ABD'de böyle bir uygulama olmadığını kendisine anlattık. Zekeriya Öz istekleri karşılanmadığı için daveti reddetti ve diğer savcını da gelmesine izin vermedi. Zekeriya Öz ile ilk görüşmemizde ABD'li heyet ile odasına girdiğimizde odasında bir başka başsavcıvekilini çocuğunu azarlar gibi bağırıyordu. Bizim odada olmamıza aldırış bile etmemişti ve bu duruma çok şaşırmıştık" dedi.

78 SAYFALIK İDDİANAME

© AA / Berk Özkan ABD ile vize krizine neden olan Metin Topuz'un ilk ifadesi ortaya çıktı

Davayla ilgili 78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Binali Yıldırım, Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de 'müşteki-mağdur' olarak yer alıyor.

İddianamede Topuz'un 17-25 Aralık girişiminde rol oynayan kumpas şüphelisi emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde çok yoğun irtibatının olduğuna dikkat çekiliyor. İddianamede, şüpheli Topuz'un "Casusluk faaliyetleri kapsamında, soruşturmaların kontrol ve koordinesi ile safahat ve sürecine dair bilgi alış verişi olduğu, örgüt mensuplarına iletilmesi maksadıyla kendisine verilen bilgi ve talimatların bu kumpas soruşturmaları gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs eden örgüt mensuplarına iletilmesi, bu yöndeki faaliyetlerin takibi, denetimi ve gerekli konularda müdahale veya yönlendirmeler ile örgütün bu amaca ulaşmasında aktif görev alarak rol üstlenmesi biçiminde olduğu ve bu süreçte icra edilen eylemlerin takip elemanı gibi kumpas soruşturmaların koordine ve kontrolünü yapmak olduğu anlaşılmıştır" deniliyor.

TOPUZ'UN AVUKATI: BEKLENTİMİZ SERBEST KALMASI

İddianamede, tanık ifadelerinden Topuz ile 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan firari Adil Öksüz'le irtibatı olduğu da ileri sürülüyor.

Duruşmaya ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevi yapan Jeffrey M. Hovenier ile yabancı gazeteciler de izliyor.

Topuz'un avukatı Halit Akalp, müvekillerinin serbest bırakılmakını isteyeceklerini belirtti ve "Beklentimiz, Topuz'un serbest kalması" dedi.