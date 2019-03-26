Erdoğan: Ülkemiz demokrasisini yasaklardan, baskılardan, zulümlerden kurtardık

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Birileri yıllarca milletin içine nifak sokmaya çalıştı, nicelerinin hayatı karardı. Mahalleleri birbirinden ayırmak için çukurlar kazdılar, tüneller açtılar. İnsanlarımızın mahremlerine girdiler.

— Van bu vahşeti iyi bilir. Van'da da anaları ağlatan, çocukları öksüz bırakan bunlar oldu. Hâlâ aynı alçaklıkları yapmanın peşindeler.

— Şayet bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmazsak her gün Van'da ve diğer şehirlerimizde, masum insanlarımızın kanını dökecekler. Sınır ötesinde bunları adım adım takip edip kıpırdayamaz hale getirmezsek yaşattıkları acılarla baharlarımızı kışa çevirecekler.

— Türkiye'de kim hak ve özgürlükler kısıtlanıyor diyorsa bu doğru değil. Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir.

— Ülkemiz demokrasisini yasaklardan, baskılardan, zulümlerden kurtardık. Biz yıkmaya değil inşa etmeye talibiz. Bu ülkeye yıkım değil inşa ekibi lazım.