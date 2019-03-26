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16:15 26 Mart 2019
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    Ankapark

    Mimarlardan Ankapark için velilere açık mektup: Çocuklarınızın yaşamını tehlikeye atmayın

    © Fotoğraf : DHA/Nursima Özonur
    Türkiye
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    Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Ankapark'a öğrencilerin götürülmesi için izin istemesine tepki gösterdi. Velilere mektup yazan Candan, "Çocuklarınızın yaşamını tehlikeye atmayın" dedi.

    Ankapark
    © AA / Metin Aktas
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    Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 31 Mart'a kadar girişlerin ücretsiz olduğu Ankapark'a Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin götürülmesi için yazıyla velilerden izin istedi.

    Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan, ortaokul ve lise öğrencilerinin Ankapark'a götürülmesine ilişkin talimatlara tepki gösterdi ve ebeveynlere açık mektup yazarak "Çocuklarınızın yaşamını tehlikeye atmayın" dedi.

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    Ankapark
    © AA /
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    Candan'ın ebeveynlere yazdığı açık mektupta şu ifadelere yer verildi:

    "Değerli veliler, sevgili ebeveynler, Ankapark'a gitsin diye atılan her imza en kıymetlinizin yaşamını tehlikeye atacaktır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak oyuncakların kullanım güvenliğinin olmadığını defalarca söyledik. Yanıcı malzemelerden oluşmuş imalatların bilgisini aldık ve söz konusu olumsuzlukların teknik tespitlerinin yapılması için Cumhuriyet Savcılığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, Ankara Valiliği'ne defalarca bilgi verdik, suç duyurusunda bulunduk. Bunlara rağmen açıldıktan iki gün sonra oyuncakların arızalanması ile başlayan bu güvensiz süreçte Ankapark'a çocuklarımızın götürülmesi talimatları vicdansızlıktır. Sevgisizlik, yönetenleri esir almış, iktidar hırsı yürekleri köreltmiştir. Bu yaşadıklarımız karşısında artık sözler ve kelimeler erimekte, ülkenin geleceğine ve gelişimine dair yönetenlerden beklentiler tükenmektedir."

    Etiketler:
    Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Tezcan Karakuş Candan, Ankara, Ankapark
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