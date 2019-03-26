Avrupa Konseyi heyeti 31 Mart yerel seçimlerini izleyecek

Heyet, ilk olarak Ankara'da Yüksek Seçim Kurulunda temaslarda bulunacak.
Andrew Dawson başkanlığındaki heyet, 28-29 Mart'ta Ankara'daki diplomatik misyonlar, devlet yetkilileri, STK'ler, düşünce kuruluşları, medya ve siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.
Heyettekiler seçim günü gruplara ayrılarak, sandık merkezlerinde seçim prosedürlerini gözlemlemek üzere Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde çalışmalarda bulunacak.
Heyet Başkanı Dawson, seçimin ardından 1 Nisan'da Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısıyla ilk değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacak.
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