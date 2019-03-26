Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı

1.

SONAR ARAŞTIRMA SONUÇLARI



(Fark % 2’den az ise, her iki taraf da kazanabileceğinden ötürü, “kafa kafaya”yarışan tarafların her ikisi de yazılmıştır.)



İSTANBUL. CUMHUR



ANKARA. MİLLET



İZMİR. MİLLET



ANTALYA. CUMHUR & MİLLET