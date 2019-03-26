Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı

Sonar'ın anket sonuçlarını medyadan önce Twitter hesabından açıkladığını belirtek Bayrakçı, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Manisa, Adana, Tekirdağ, Kayseri ve Aydın'da kazanacağı ön görülen ittifakları paylaştı.
Anket sonuçları şu şekilde:
1.— Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) March 26, 2019
SONAR ARAŞTIRMA SONUÇLARI
(Fark % 2’den az ise, her iki taraf da kazanabileceğinden ötürü, “kafa kafaya”yarışan tarafların her ikisi de yazılmıştır.)
İSTANBUL. CUMHUR
ANKARA. MİLLET
İZMİR. MİLLET
ANTALYA. CUMHUR & MİLLET
2.— Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) March 26, 2019
(Fark % 2’den az ise, her iki taraf da kazanabileceğinden ötürü, “kafa kafaya”yarışan tarafların her ikisi de yazılmıştır.)
BURSA. CUMHUR
MANİSA. CUMHUR
ADANA. CUMHUR
TEKİRDAĞ. MİLLET
KAYSERİ. CUMHUR
AYDIN. MİLLET
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