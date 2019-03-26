Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan yerel seçimlerde Adıyaman'da düzenlenen mitingde konuşuyor. Erdoğan, "Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

— Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler.

— Gökten zembille buralara inmedik, tırnaklarımızla kazıya kazıya buralara geldik.

— Bu ülkede CHP'nin zerre kadar bir emeği yoktur. Cuntacıların bir sağdan bir soldan astığı delikanlıların bunlar üzerinde vebali var.

— Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor. Ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun?

— (Mısır'da 9 kişinin idamı) 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz.

— Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan, Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz?

— Besni'de kulağıma kirli haberler geliyor, buna üzüldüm. İnşallah Besnili kardeşlerim çevrilen kirli oyunları sandıkta düzeltecek.

— Geçmişte tütünün satışı yasakken biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılmasına imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Meclis'imizde gerekli yasal düzenlemer yapılmıştı, yakında yönetmeliğini çıkarıp bu meseleyi kökten çözüme kavuşturacağız.

— Siyaset omurga işidir, dirayet ve cesaret işidir. Siyaset tankların arasından kaçıp gidenlerin işi değildir.