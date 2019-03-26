Soylu'dan CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Taş'a cevap

Soylu, Taş'ın "Benim Kandil'de akademide konuşma yaptığımı ispat edersen, hemen Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığından istifa edeceğim. İspat edemezsen sen İçişleri Bakanlığından istifa edecek misin?" sorusunu Twitter'dan yanıtladı.Twitter
Bakan Soylu, "Cizre'de, çukur olaylarında PKK'nın, eli kanlı akademilerine ismini verdiği Mahsun Korkmaz'ın ve Apo'nun fotoğrafı önünde poz veren alçak mı söylüyor bunu?" ifadesini kullandı.
Cizre'de, çukur olaylarında PKK'nın, eli kanlı akademilerine ismini verdiği Mahsun Korkmaz'ın ve Apo'nun fotoğrafı önünde poz veren ALÇAK mı söylüyor bunu?— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 26 Mart 2019
Apo’nun uşağı! https://t.co/n7icR0n0Hr
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