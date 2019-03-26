Çavuşoğlu: CHP Atatürk ilkelerinden uzaklaştı, marjinalleşti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP yüzde 20'lere düştüyse işte o zaman Atatürk ilkelerinden uzaklaşmış bir partidir. Marjinalleşmiş bir partidir, artık marjinalleştiği için de radikal ve terör gruplarıyla el ele kucak kucağa olan bir partidir. Böyle bir partiye de vatandaşlarımız oy vermez" dedi.

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Çavuşoğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen mitingde, 31 Mart'taki seçimin şehirlerin ve ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın sadece 31 Mart seçimlerini kazanmak için değil, ülkenin karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için kurulduğunu belirten Çavuşoğlu, "Pazara kadar değil, mezara kadar birliğimiz beraberliğimiz devam edecektir" diye konuştu.

Kemer'de Cumhur İttifakı'nın adayının Yusuf Üras olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Bazıları 'seçim sonrası oraya geçeceğiz' diye kafa bulandırmaya çalışıyorlarmış. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Trenden inenler bir daha bu trene binemez. Bu davaya ihanet edenleri de bir daha sokmayız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu, inlerine gömülen terör örgütlerinin hala pes etmediklerini, Türkiye'nin bunlara karşı güçlü bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhur İttifakı'nın neden kurulduğunu açık bir şekilde her yerde söylediklerini dile getiren Çavuşoğlu, ancak karşı ittifakın neden ve nasıl kurulduğu konusunda gerekli izahların yapılmadığını bildirdi. PKK'dan ve HDP'den en çok zulmü Kürt vatandaşların gördüğünü anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Burada Kürt kardeşlerimiz var, huzur içinde yaşıyoruz. Herhangi bir problemimiz var mı? Antalyamızın kültürüne, ekonomisine katkı sağlıyorlar. HDP, Kürt kardeşlerimiz için ne yapmış, belediyeleri ele geçirdikten sonra paraları hizmete dönüştürebildiler mi? Hayır. Neden dönüştüremediler? Çünkü PKK müsaade etmedi, o paralar Kandil'e gitti, PKK'ya gitti. Hani Kürt kardeşlerimize hizmet etmek için aday olmuşlardı, şimdi kayyum atadığımız yerlerde kardeşlerimiz ne güzel hizmet yapıyorlar. Kürt vatandaşlarımız da çok memnun."

'HDP'nin Kürtlere değil, PKK'ya hizmet ettiğini' anlatan Çavuşoğlu, bu partinin 'yüzde 100 PKK'nın güdümünde hareket ettiğine' dikkati çekti.

HDP kontenjanından Saadet, CHP ve İYİ Partisi'nde adayların bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda bu zillet ittifakının içindeki partilere sızdılar. Nasıl sızdılar? Bugün CHP'nin içinde 214 HDP kontenjanından giren adayları kim belirledi, bugün Saadet Partisi'nin içindeki 82 kişiyi kim belirledi, bugün İYİ Parti'nin içinde 29 kişiyi kim belirledi. Toplam 325 kişi ediyor. Bunun 5'i Antalya'da. Tamamını istisnasız yüzde 100 PKK belirlemiştir. Buna geçit verecek misiniz? 31 Mart'ta bunlara en güzel cevabı verecek misiniz? En güzel cevabı da geçmişte CHP'ye oy vermiş en az bizim kadar vatanını, milletini seven vatandaşlarımız verecek."

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CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal dönemindeki milli duruşu özlediklerini ifade eden Çavuşoğlu, Baykal'a da bugüne kadar gereken saygıyı, hürmeti gösterdiklerini söyledi. CHP'nin eski CHP olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Atatürk'ün kurduğu parti diyorlar. Atatürk bu partiyi kurduğu zaman halkımızın yüzde 100'ü destek veriyordu. CHP şimdi yüzde 20-25 arası oy alıyor. Atatürk'ün partisi olsa böyle mi olur? Atatürk'e vefasını göstermeyen var mı, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye'yi biz birlikte çıkarmayı çalışıyoruz. İşte Cumhur İttifakı'nın hedefi budur. CHP yüzde 20'lere düştüyse işte o zaman Atatürk ilkelerinden uzaklaşmış bir partidir. Marjinalleşmiş bir partidir, artık marjinalleştiği için de radikal ve terör gruplarıyla el ele kucak kucağa olan bir partidir. Böyle bir partiye de vatandaşlarımız oy vermez."

Millet İttifakı'nda birbirinden zıt partilerin bir araya geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Sizi terör örgütleriyle birleştiren, PKK'nın uzantısı HDP ile bir araya getiren ne? Gönüllü yapmadıysanız sizi hangi güçler zorladı da PKK'nın verdiği isimleri listelerinize koydunuz?" diye sordu.

Çavuşoğlu, "CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, çukur eylemleri sırasında PKK'lılara 'Sizlerle dayanışma içindeyiz' diye mesajlar gönderdi. Böyle bir insan seçilirse İzmir'in kaynaklarını onlara gönderir. Mardin'den, Diyarbakır'dan, Ağrı'dan, Tunceli'den gitmiyor, bu zat seçilirse İzmir'den gider. Yanı başında pek çok PKK'lıyı da listesine aldı" değerlendirmesinde bulundu.