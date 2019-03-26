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20:48 26 Mart 2019
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    Şişli'de halka hitap ederek Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağız diyen Kılıçdaroğlu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve CHP Şişli Belediye Başkanı adayı Muammer Keskin'i yanına alarak, Birlikte çalışacak, birlikte üretecekler dedi.

    Kılıçdaroğlu: İstanbul'u beton ormanına dönüştürdüler

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dar ağacı, idam sehpaları kuruyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu korkacak, geri adam atacak. Asla geri adım atmayacağım" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Orhan Akkanat
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    Şişli'de halka hitap ederek "Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağız" diyen Kılıçdaroğlu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve CHP Şişli Belediye Başkanı adayı Muammer Keskin'i yanına alarak, "Birlikte çalışacak, birlikte üretecekler" dedi.

    Kılıçdaroğlu, "İkisinin bir arada çıkmasının benim için ayrı bir önemi var. İkisi de koltuk tutkunu değiller. İkisinin de amacı Şişli'ye hizmet etmek" ifadelerini kullandı.

    '25 YILDIR HANGİ SORUNU ÇÖZDÜLER?'

    Türkiye ve İstanbul'un ciddi sorunları olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "25 yıldır aynı zihniyet İstanbul'u yönetiyor, 25 yıldır İstanbul'un hangi sorununu çözdüler? Hiçbir sorununu çözmediler. O güzelim İstanbul'u 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'u beton ormanına dönüştürdüler. Yeşil alan, çocukların oynayacağı bir alan bırakmadılar. Spor merkezleri yeteri kadar yapmadılar. Ama bütün bunların tamamını çözeceğiz" diye konuştu.

    Sorunları sandıkta çözeceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sandıkta mücadeleyi yapacağız. İstanbul Büyükşehir'e Ekrem İmamoğlu'nu getireceğiz. Ankara'ya Mansur Yavaş'ı getireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu halka güveniyorum, doğrudan yana oyunu kullanacaktır" diye konuştu.

    'İSTANBUL'UN SORUNUNU ÇÖZECEK KİŞİNİN ADI EKREM İMAMOĞLU'

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    Ekrem İmamoğlu'nun 25 yılda çözülmeyen sorunları kısa sürede çözeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    "İstanbul'un sorununu çözecek kişinin adı Ekrem İmamoğlu. İşsizlik var biliyorum. Ekrem İmamoğlu dedi ki 'Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda 150 bin kişiye istihdam alanı sağlayacağım.' Binali Bey ne dedi? 'Efendim olur mu? İstihdam sorununu çözmek belediyelerin görevi değildir.' Onun üzerine Ekrem Bey dedi ki: 'Ben mahcup olmamayım diye 150 bin kişi demiştim. Eğer sen bunu söylüyorsan ben de İstanbullulara söz veriyorum en az 200 bin kişiye istihdam yaratacağım' dedi. Arkadan Binali Bey televizyona çıktı. 'Ben de 500 bin kişiye istihdam yaratacağım.' dedi. Başbakanlık yapan sanki benim. Ulaştırma Bakanlığı yapan benim, sanki o değil. Başbakanlık yaptın, neden 500 bin kişiye istihdam sağlamadın? Şimdi Ekrem Bey'in projelerini kopya ediyorlar. Yapamazlar, beceremezler. Neden? Saraydan talimat alıyorlar. Saray izin verirse konuşurlar".

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP Şişli Belediye Başkanı adayı Muammer Keskin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyuncu Levent Üzümcü de eşlik etti.

    Öte yandan, partisinin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı Alper Taş'ı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Muammer Keskin ile halay çekti. Keskin halay görüntülerini twitter hesabından da paylaştı.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, ÖDP, AK Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Alper Taş, Hayri İnönü, Muammer Keskin, Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli, Türkiye
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