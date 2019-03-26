Soyer: Seçime 5 gün kala seçmenlerin iradesine yapılan bir saldırıdır

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Seçime beş gün kala başlatılan karalama kampanyaları, şahsıma değil, demokrasiye saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda İzmir'in değelerini gömmeye çalışıldığını belirten Soyer şu açıklamayı yaptı:

'Seçime beş gün kala başlatılan karalama kampanyaları, şahsıma değil, demokrasiye ve tüm İzmirli seçmenlerin iradesine yapılan bir saldırıdır. İzmir'in değerlerini gömmeye çalışıyorlar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlar! Tüm halkımızı 31 Mart'ta sandığa gitmeye davet ediyorum.'