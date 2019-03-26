Soyer: Seçime 5 gün kala seçmenlerin iradesine yapılan bir saldırıdır

Twitter'dan yaptığı paylaşımda İzmir'in değelerini gömmeye çalışıldığını belirten Soyer şu açıklamayı yaptı:
'Seçime beş gün kala başlatılan karalama kampanyaları, şahsıma değil, demokrasiye ve tüm İzmirli seçmenlerin iradesine yapılan bir saldırıdır. İzmir'in değerlerini gömmeye çalışıyorlar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlar! Tüm halkımızı 31 Mart'ta sandığa gitmeye davet ediyorum.'
Seçime beş gün kala başlatılan karalama kampanyaları, şahsıma değil, demokrasiye ve tüm İzmirli seçmenlerin iradesine yapılan bir saldırıdır. İzmir'in değerlerini gömmeye çalışıyorlar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlar! Tüm halkımızı 31 Mart'ta sandığa gitmeye davet ediyorum.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) March 26, 2019
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