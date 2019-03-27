Türk ve Kırım futbol takımları arasındaki hazırlık maçı iptal

Rusya Büyükelçiliği'nin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Kırım Tatar Kızıltaş Futbol Kulübü ve İstanbulspor arasında Türkiye'de oynanacak dostluk maçı iptal edildi. Bazı kişiler Kırımlılara kaybetmekten mi korkuyor? Kırım Tatar kardeşlerine desteklerini açıklayanlar, bu kardeşlerine Türk misafirperverliğini göstermeyi reddediyorlar. Kırım Tatarları artık Türkiye'ye gelmesinler mi?" ifadelerine yer verildi.

Türkiye 1'inci Lig takımlarından İstanbulspor'un, milli maç arası nedeniyle, 27 Mart'ta Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da Kırım takımıyla hazırlık maçı oynaması planlanıyordu.

Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Ünver Sel, "Türk ve Kırım futbol takımları tarihte ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu sebeple bu maç, tarihi önemde" demişti.

İstanbulspor da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hazırlık maçının iptal edildiği duyurdu. Maçın iptaline herhangi bir gerekçe gösterilmedi.