Pakdemirli: CHP'nin yeni projesinin adı, Türkiye'yi bölme projesidir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Karşımızda teröre siyasi tünel kazan bir CHP var. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, uyanın artık karşınızda Atatürk'ün kurduğu parti yok. CHP'nin yeni projesinin adı, Türkiye'yi ortadan ikiye bölme projesidir" dedi.

© AA / Mustafa Çiftçi Kılıçdaroğlu: 19 kişi dağ ile bağlantılıysa onlara seçimlere girme hakkını veren YSK'yı derhal lağvetsinler

Manisa programı kapsamında Alaşehir'den Sarıgöl ilçesine geçen Pakdemirli, Cumhur İttifakı'nın Cumhuriyet Meydanı'ndan düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, ittifak olarak milletin iradesinin üzerinde güç tanımadıklarını, parti kimliklerini öne çıkarmadan milletin egemenliği için seçimlerde AK Parti ile MHP'nin beraber olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, hükümet olarak vatandaşlara her zaman hizmetlerini anlattıklarını, muhalefet partilerinin ise vatandaşa hizmet vaadinde bulunmak yerine, mitinglerinde kendilerine çamur attığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Sadece safsatayla sizlere dokunmayarak bizlere, eserlerimize ve şahsımıza çamur atmaya çalışan partiler var. Karşımızda teröre siyasi tünel kazan bir CHP var. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, uyanın artık karşınızda Atatürk'ün kurduğu parti yok. CHP'nin yeni projesinin adı, Türkiye'yi ortadan ikiye bölme projesidir. Millet yolunu şaşırmış partilere, teröristlere, hainlere ve alçaklara bu seçimde gereken dersi verecek."