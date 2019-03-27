CHP'li Yücel'den Zeybekci'ye: Slogan güzel ama keşke Sakız Adası yerine İzmir resmi kullansaydınız

AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci'ye, broşüründe kullandığı fotoğraf nedeniyle tepki geldi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Slogan güzel ama keşke Sakız Adası yerine İzmir resmi kullansaydınız" ifadesini kullandı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci için hazırlanan broşürde, İzmir yerine Sakız Adası'nın fotoğraflarının kullanıldığı ifade edildi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Yücel, Zeybekci'ye hitaben yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Slogan güzel ama keşke Sakız Adası yerine İzmir resmi kullansaydınız. Ya da sloganı şöyle yapsaydınız; 'Turizmle kültürle iç içe Sakız Adası.' Fotoğraftaki yerin İzmir olmadığını bilecek kadar bile İzmir'i tanımamışsınız. Her şeyiniz çakma, düzmece."

“Turizmle kültürle iç içe İzmir” Slogan güzel ama keşke Sakız Adası yerine İzmir resmi kullansaydınız.

Yada sloganı şöyle yapsaydınız. “Turizmle kültürle iç içe Sakız Adası”

Fotoğraftaki yerin İzmir olmadığını bilecek kadar bile İzmir’i tanımamışsınız.

Her şeyiniz çakma, düzmece! pic.twitter.com/RCi2fIwKhN — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) March 26, 2019

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