Zeyrek: Hala AK Partili olduğunu söyleyen deneyimli bir siyasetçi, 'Kimseye oy vermeyeceğim' dedi

Deniz Zeyrek, Sözcü'de "Hayaller ileri demokrasiydi, ya gerçekler?" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti saflarında önemli görevler üslenmiş, hala AK Parti'li olduğunu söyleyen deneyimli bir siyasetçiyle konuşuyorduk. ‘İçişleri ve Adalet bakanlarının seçim döneminde bağımsız olması ne kadar önemliymiş' dedi" aktarımında bulundu.
Zeyrek şöyle devam etti:
Tank-Palet fabrikasının satışını;
Siyasi olmaması gereken Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Taşova'da muhalefet için sarf ettiği, ‘Bu adilere sandıkta cevap verecek misiniz' cümlesini;
Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in trenden el sallayıp yanıt alamadığı vatandaşlara ‘şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar' demesini;
Ülke ekonomisini, tanzim satış mağazalarındaki soğan kuyruklarını, AK Parti milletvekilinin kaybolan 100 bin dolarlık saatini de konuştuk.
Geçmişte sık sık ‘ileri demokrasiye geçeceğiz' dediklerini anımsatınca, ‘Demokrasi, hukuk, ekonomi, inanç alanlarında yaşananları şaşkınlıkla izliyoruz. Biz bunu hayal etmemiştik' dedi.
‘Hiç kimseye' karşılığını verdi.
‘Partide sizin gibi düşünenler var mı' dedim.
‘Evet, bakanlık, üst düzey bürokratlık yapmış arkadaşlarla sık sık buluşup, bu olanların hayalini kurduğumuz Türkiye'ye yakışmadığını konuşuyoruz' dedi.
Bir tarafta ileri demokrasi hayali, diğer tarafta gerçekler. Vicdanlı siyasetçiler için yeterince zor olsa gerek. Başka sorum kalmamıştı."
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