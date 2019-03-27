Portakal'dan Pakdemirli'ye: FETÖ'den tutuklu ağabeyiniz kime oy verecek?

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?" ifadesi nedeniyle dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi.
Portakal, kişisel Twitter hesabında şu paylaşımları yaptı:
"Kötü söz sahibine aittirin çok ötesinde bir hadsizlik. Pakdemirli dedi ki: 'Bu adilere sandıkta cevabı verecek misiniz?' Ben, sandıkta sizin gibi çirkin üslupta olanlara oy vermeyecek olan yurttaşlardanım. Bilin istedim.
Kötü söz sahibine aittirin çok ötesinde bir hadsizlik. @TCTarim #BekirPakdemirli dedi ki: “bu adilere sandıkta cevabı verecek misiniz?”— fatih portakal (@fatihportakal) March 26, 2019
Ben, sandıkta sizin gibi çirkin uslupta olanlara oy vermeyecek olan yurttaşlardanım. Bilin istedim.
Suçun şahsiliğini hatırlatarak. Acaba… FETÖ'den tutuklu yargılanan ağabeyiniz kime oy verecek sayın Bekir Pakdemirli? Birinci derece yakını bu durumdayken böyle cümleler kurabilmek de cesaret ister. Yaradana havale ediyorum bu yapıda insanları."
Suçun şahsiliğini hatırlatarak. Acaba… #fetö’den tutuklu yargılanan ağabeyiniz kime oy verecek sayın @TCTarim #BekirPakdemirli? Birinci derece yakını bu durumdayken böyle cümleler kurabilmek de cesaret ister. Yaradana havale ediyorum bu yapıda insanları.— fatih portakal (@fatihportakal) March 26, 2019
PAKDEMİRLİ, KONUŞMASININ AMACI DIŞINDA LANSE EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ
Pek çok haber sitesinde yer alan ve sosyal medyada tepki çeken ifadesiyle ilgili olarak Bekir Pakdemirli, daha sonra bir açıklama yaptı ve konuşmasının amacı dışında lanse edildiğini söyledi.
"Taşova'da yaptığım konuşmanın bütününe bakıldığında, yerel yönetimlerin önemine vurgu yaparken belediyelerden gelen taleplere de hassasiyetle yaklaşıp, çözüm için çalıştığımızı belirttim. Bu kapsamda, Bakanlık görevine başladığım zaman, ilk İzmir ziyaretimde, Belediye Başkanına da aynı hassasiyeti ilettiğimi ancak geri dönüş olmadığını ifade ettim.
Konuşmam sırasında miting alanına gelen bir kişinin 'Ben PKK'lıyım' diye provokasyon yapması (konuşmanın bütününe bakıldığında görülecektir) ve son dönemde kamuoyuna da yansıyan, bazı partilerin listelerinde terör örgütü bağlantılı çok sayıda kişinin yer aldığının ortaya çıkması üzerine, 'Bu adilere dersini sandıkta verecek misiniz?' diye seslendim."
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