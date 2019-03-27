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08:58 27 Mart 2019
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    DSP

    DSP'li adaylar: CHP'liler tarafından tehdit ediliyoruz, pankartlarımızı kesiyorlar

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (925)
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    DSP tarafından çeşitli yerlerde belediye başkanlığına aday gösterilen isimler, CHP'liler tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü. Adaylar, pankartlarının da CHP'liler tarafından parçalandığını iddia etti.

    DSP'li belediye başkan adayları, CHP'liler tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

    Yeni Şafak'tan Fatih Özer'in haberinde CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun DSP'nin Avcılar adayı Handan Toprak Benli için kullandığı "Keşke zaman azken, vakit varken son dönem belediye başkanımız da bu ısrarından vazgeçse. Son uyarımı yapıyorum" ifadesi hatırlatıldı.

    Handan Toprak Benli
    © Fotoğraf : DHA
    DSP'nin Avcılar adayı Benli: İmamoğlu kadına şiddetin bir örneğini sergiledi
    Haber, şöyle devam etti:

    "Mevcut başkan Benli, adaylığın anayasal bir hak olduğunu belirterek İmamoğlu'nu şu cevabı verdi:

    'BUNUN ADI SİYASİ ŞİDDET'

    ‘Bu davranış, 'kadınlar siz aday olmayın, başkanlık sizin neyinize, ayağımızın altından çekilin' anlamına gelir. İmamoğlu mitingde yuhalatarak beni aşağıladı. Oysa aday olmak anayasal bir haktır. Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bir kadın olarak adaylığımı koydum ve Avcılar Belediye Başkanı olarak seçildim. Şuanda da İstanbul ve Marmara bölgesinin tek kadın başkanıyım. Hangi siyasi parti olursa olsun bir kadın adaya 'çekil' demek kadına yönelik siyasi şiddettir. Bu nedenle sosyal medya hesabımda 'Çekilmiyorum ne yapacaksınız? Vuracak mısınız?' dedim.

    'BİAT ETMEMİ İSTİYORLAR'

    DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kanber'in İYİ Parti, CHP ve HDP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni paylaştıklarını iddia eden bir şema
    İHA
    DSP Balıkesir Başkan adayı Kanber: Pazarlıklarda HDP'ye kadrolar tahsis edildi
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu benim yerime il sekreterini önerdi. Ancak mevcut aday da onların önerdiği kişi olmadı. Biat edeceğimi ve çekil dedikleri zaman çekileceğimi zannediyorlar. İmamoğlu 'son kez' uyarıyor, arkadan ne gelecek bilmiyorum. CHP, Avcılar'da bir korku içerisine girdi. Kamuoyu yoklamalarında CHP'den açık ara öndeyim. Bütün kadınları bu davranışı kınamaya davet ediyorum. Bir ayrımcılık içerisine giriliyor. Bu, kadın konusunda ayrımcılıktır. Ben kadın bir belediye başkanı olmasam bana bu söylenmezdi.'

    'KUYRUĞUNA BASTIK'

    DSP adaylarına yönelik CHP kaynaklı tehditler Avcılar'daki Handan Toprak Benli ile sınırlı değil. DSP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Kerim Çoban da benzer tavırdan nasibini aldı. ‘İlçe genelinde 150 pankartımız CHP'lilerce kesildi' diyen Çoban, CHP'nin politikalarını tasvip etmediğinden ötürü ‘oyumu DSP'ye vereceğim' diyen pek çok vatandaşla karşılaştığını söyledi.

    DSP'li Çoban, ‘Olay bu safhaya gelince birilerinin kuyruğuna basmış oluyorsun. Algıyı kırmak için bu tür şeylere başvuruyorlar. Alttan alttan yapılan çalışmalar var. CHP yönetimi ile görüşmek istedik, bizlere randevu vermediler. Numaramı bıraktım, hiçbir dönüş yapmadılar. Yine ilçede CHP'li olduğunu bildiğimiz bir abimiz geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yıkık bir bina resmi koyarak bu binaya ‘DSP ilçe binası' dedi. Böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar' şeklinde konuştu.

    'SOSYAL MEDYADA LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDI'

    Muammer Keskin
    © Fotoğraf : Twitter
    CHP'nin Şişli adayı Keskin: Kendi yaptığımız ankette AKP ve DSP’nin açık ara önündeyiz
    Bir dönem CHP'den Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan Haydar Yılmaz partisinden istifa ederek DSP'ye geçti.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na DSP'den aday olan Yılmaz'ın peşini eski partisi bırakmadı. Seçim afişleri parçalanan ve ‘sol oyları bölmekle' suçlanan Yılmaz, ciddi tehditler aldığını söyledi. Yılmaz, kendisi ve partisine karşı özellikle sosyal medyada linç kampanyasının başlatıldığını kaydetti. Yılmaz ayrıca, afişlerinin parçalanmasıyla ilgili CHP'li Çankaya Belediyesi'ni suçladı ve yakalanan 4 kişinin belediye personeli olduğunu söyledi.

    'CHP'LİLER TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORUM'

    CHP Sarıyer ilçe teşkilatına ait bir seçim aracı, DSP'nin afişlerine saldırı sırasında görüntülendi. CHP aracından inen şahıslar, DSP'ye ait afişleri topladı.

    Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan da benzer tehditlerin odağında. CHP'den istifa ederek DPS Antalya Muratpaşa Belediye Başkan Adayı olan Yıldıray Sapan, CHP'nin ötekileştirme cümlelerinden nasibini aldığını söylüyor.

    Adaylıktan çekilmesi yönünde baskıya uğrayan Sapan, ‘Biri çekilecekse o kişi CHP'nin adayı olmalı' dedi. Sapan, yaşanan olayların inanılmaz derecede siyaset kirliliğine ulaştığını vurguladı. DSP'nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Özcan Kaya ise ‘Küfür ve hakaretlerle adaylıktan çekilmemiz isteniyor. Sosyal medyada CHP'liler tarafından tehdit ediliyorum. Bayraklarımız, afişlerimiz kesiliyor. Maltepe genelinde 300 civarı pankartımız kesildi. Ayrıca yine CHP'liler tarafından adaylıktan çekildiğim ve oyların CHP'ye verilmesi yönünde bir operasyon başlatmış durumdalar' dedi.

    DSP - Çiğdem Mercan - Önder Aksakal
    © Fotoğraf : Twitter
    DSP: Videodaki araç bize ait değil
    'BAYRAK RAHATSIZ ETTİ'

    DSP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hümeyra Gürsoy da yaşadıklarını şöyle anlattı:

    ‘CHP, Sarıyer meydanında Türk bayrağı dağıtmamızdan rahatsız oldu. Türk bayrağı dağıtırken CHP'li Sarıyer Belediyesi, belediye tanıtım arabasını getirerek standımızı kaldırmak istedi. Orada bulunan arkadaşlarımızla gerginlik yaratmak istediler. Şimdi de CHP ile DSP'nin birleşeceğini ve DSP'nin seçimden çekileceğini söylüyorlar. Böyle bir durum sözkonusu değildir. İlçe genelinde pankartlarımızı kestiler. Son pankart kesiminde ise bir meclis üyesi adayımız, pankartlarımızı kesmek için görevlendirilmiş bir CHP aracını gördü ve olayı fotoğrafladı.'

    'BUNLAR ZİLLET İTTİFAKI'

    DSP Kağıthane Belediye Başkan Adayı Ekrem Şit, seçim dönemi boyunca ilçenin geneline astıkları 400 pankartın kesildiğini söyledi. Şit, ‘Bize bunu dost bildiklerimiz yaptı' dedi. DSP Pendik Belediye Başkan Adayı Murtaza Sasa ise saldırganların kendilerini sözde ‘emekçi' olarak tanıttıklarına ancak seçim için her türlü sabotajı yaptıklarına dikkat çekti. CHP'liler tarafından ‘adaylıktan çekildi' söylentisinin çıkarıldığını belirten Sasa, ‘Biz devşirmelerle yola çıkmadık. Solcu arkadaşlarımızla seçime giriyoruz. CHP'nin bu eylemi zillet ittifakının göstergesidir' şeklinde konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (925)
    Etiketler:
    tehdit, rekabet, aday, belediye, yerel seçim, AK Parti, CHP, DSP, Ekrem Şit, Yıldıray Sapan, Kerim Çoban, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Önder Aksakal, Handan Toprak Benli, Türkiye
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