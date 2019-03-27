Özkök'ten Yıldırım söyleşisine dair açıklama: Muhalefetin eleştiri malzemesi çıkarmaya çalışması doğru değil

Dün AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım'ın "İstanbul’un toplanan vergilerden aldığı pay artmalı" ifadesini gazetede ve internet sitesinde "İstanbul'dan daha fazla vergi almamız lazım" şeklinde aktaran Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ten bir açıklama geldi.

Ertuğrul Özkök, Hürriyet'te "Philip Neville Arps ne kadar yatacak" başlığıyla yayımlanan yazısında "Dünkü yazımda ‘cumhur ittifakı' adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'dan alınacak vergilerle ilgili kısmında 'İstanbul'dan daha fazla vergi almamız lazım' bölümü kısaltılırken sanki İstanbullu vatandaşa yeni vergi konacak gibi bir anlam çıkmış" ifadesini kullandı.

Özkök, sözlerine şöyle devam etti:

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Yıldırım: İstanbul’un toplanan vergilerden aldığı pay artmalı

"Konuşmanın o bölümünün akışı içinde anlatılan şuydu:

'İstanbul'un milli gelirdeki payını 242 milyar dolardan 300 milyar dolara çıkarırken, Avrupa'nın 10'uncu büyük ekonomisi olacak. 500 binden fazla istihdam doğacak, ihracat 78 milyar dolardan 125 milyar dolara çıkacak. Şehirde taksiciden küçük esnafa herkesin geliri artacak. Şehir ekonomisi büyüdükçe gelirleri ve dolayısıyla İstanbul'da topladığımız verginin miktarı da artacak. Türkiye'de vergilerin yüzde 49'unu toplayan İstanbul, bu vergilerden yüzde 10 pay alıyor. İstanbul'un vergiden aldığı payının da artması lazım.'

Samimi olarak yazıyorum. Binali Yıldırım'ın 'İstanbul'dan toplanacak vergiyi büyütecek' bir politikayı kastettiği çok açıktı. Nitekim ben de böyle anladım.

Yani muhalefetin bundan siyasi bir eleştiri malzemesi çıkarmaya çalışması bence doğru bir davranış değil."