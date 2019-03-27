Köpeğe tecavüzde tartışma yaratan uzlaşma

İstanbul'da tecavüze uğrayan köpeğin sahibi, savcılığın uzlaşma talebi üzerine, cinsel saldırıda bulunan kişiyi sokak köpeklerine 25 paket mama alması şartıyla affetti. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Koordinatörü Avukat Yasemin Babayiğit, "Burada cüzi bir para cezası söz konusu. Bunu sahibinin kabul etmesi vicdanen kabul edilir değil" dedi.

İstanbul Sarıyer'de Berna E., 8 Eylül 2018 sabahı Golden Retriever cinsi köpeğini dışarıya saldı. Berna E. bir süre sonra Hamur'un yerde yattığını ve bir kişinin yanından koşarak uzaklaştığını gördü.

Köpeğinin yattığı yerde kan olduğunu ve yürüyemez durumda olduğunu fark eden Berna E., köpeği veterinere götürdü. Veterinerin köpeğe tecavüz edildiğini belirtmesi üzerine şüpheli kişiden şikayetçi olundu. Polis yaptığı araştırma sonucunda köpeğe tecavüz eden kişinin 56 yaşındaki Selim Ö. olduğunu tespit etti. Selim Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hürriyet gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlattı. Suç uzlaşmaya tabi olduğu için dosya, uzlaşma bürosuna gönderildi.

Şüpheli ile uzlaşmak isteyip istemediği sorulan Berna E., sokak köpeklerine dağıtılmak üzere 50 paket mama alırsa uzlaşacağını söyledi. Durumunun kötü olduğunu belirten şüpheli ancak 25 paket mama alabileceğini söyledi ve Berna E.'ye banka yoluyla 2 bin 500 TL mama parası yolladı. Bunun üzerine taraflar uzlaştı ve şüpheli hakkında dava açılmadı.

'VİCDANEN KABUL EDİLEMEZ'

© Fotoğraf : DHA Köpeğe tecavüz edip yaktılar

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Yasemin Babayiğit, "Mala zarar verme sucu uzlaşmaya tabi. Bu suçla ilgili dava açılabilirdi. Dava açılmış olsaydı, sanık 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaktı. Maalesef bizim kanunumuzda hala hayvanlar sahipli ya da sahipsiz olmalarına göre kategorize ediliyor. Bu ayrım sebebiyle onlara uygulanabilecek yaptırımlar değişkenlik gösteriyor. Bu köpek sahipsiz olsaydı ve tecavüze uğrasaydı dava dahi açılmayacaktı. Çünkü hayvana ait bir karne yok. Dava açılmayıp sadece 900 TL ceza verilecekti. Sanıklar 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabiliyor. Bu olayda hayvan sahibi uzlaşmaya gitmeyebilirdi. Bu aslında hayvan sahibinin kendini o hayvanın yerine koyamamasından kaynaklanıyor. Ancak burada cüzi bir para cezası söz konusu. Neredeyse bir idari yaptırım gibi. Hukuk bu imkanı sağlayabilir ama bunu sahibinin kabul etmesi vicdanen kabul edilir değil" dedi.