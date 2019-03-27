Beş yılda 193 yeni cezaevi yapılacak

Yanıtta 17 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 389 ceza infaz kurumu bulunduğu ve bu kurumların toplam kapasitesinin 211 bin 838 kişi olduğu bildirildi.
Hüriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre yazılı verilen yanıtta, "Hükümlü ve tutuklu sayısındaki öngörülemeyen artışın karşılanması amacıyla önümüzdeki 5 yıl içinde 193 yeni ceza infaz kurumu yapımı planlanmış olup bunların 126 adedi inşaat aşamasında, 23 adedi ihale aşamasında, 35 adedi proje aşamasında, 9 adedi planlama aşamasındadır" denildi.
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