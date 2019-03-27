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10:31 27 Mart 2019
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    Süleyman Işık

    Cinsel istismardan 62 yıl hapse çarptırılan 'sahte şeyh'e 10 yıl daha ceza

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konya'da kendisini 'şeyh' olarak tanıtıp 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 62 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Süleyman Işık'a, hakkında 'cinsel istismar' suçlamasıyla açılan başka bir davada 10 yıl 5 ay hapis cezası daha verildi.

    Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'şeyh' diye tanıtan Süleyman Işık'ın erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

    Mahkeme
    © AA /
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    Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Işık, 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ile 22 yaşlarında 5 erkeğe 'cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla tutuklandı. Işık'ın tutuklanmasından sonra bir kişi daha cinsel istismara uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu. İki dosya birleştirildi.

    Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlamaları kabul etmeyen Işık, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, ''İftira ateşten bir gömlektir. Bu gömlek bana giydirilmeye çalışılmıştır. Hakkımda ifade veren kardeşlerimin iddialarını kabul etmiyorum. 10 aydır cezaevindeyim. Eşim rahatsız o nedenle benim bakımıma ihtiyacı var. Vereceğiniz karara saygılıyım. Mahkemenizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Benim hakkımdaki iddiaların haram olduğunu biliyorum. Onlara haram olduğunu söylemiştim. Beraatımı talep ediyorum'' dedi.

    62 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    Süleyman Işık
    © Fotoğraf : DHA
    Cinsel istismar suçundan 62 yıl ceza alan 'şeyh' hakkında bir istismar davası daha: 'Kendisini taciz ettirdi'
    Mahkeme heyeti, geçen aralık ayında görülen son duruşmada ise cinsel saldırıya uğradığını ileri süren mağdurlardan birinin şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek, Süleyman Işık'ı 5 kişiye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Işık, el konulan bilgisayarında bulunan görüntülerle ilgili olarak da 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl hapis ve 100 TL adli para cezasına çarptırıldı.

    Süleyman Işık'a mağdurlardan birine cinsel istismarda bulunurken yardımcı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat Karabayrak ise 'cinsel istismara yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezası aldı.

    'BU ZAMANA KADAR NERDEYMİŞ?'

    Işık hakkında 'cinsel istismar' suçlamasıyla yeni bir dava daha açıldı. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın mağduru o dönem 18 yaşından küçük olan S.M.Y., Işık'tan kendisini istismara zorladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

    Sözde şeyh cinsel istismardan tutuklandı
    © Fotoğraf : DHA
    7 erkeğe cinsel istismardan tutuklanan tarikat şeyhine, bir müridinden daha taciz iddiası
    Açılan bu yeni davayla ilgili ilk duruşmada şikayetçi S.M.Y., tutuklu sanık Işık ve tarafların avukatları katıldı. Şikayetçi H.B.'nin ifadesinde ''Arka odada yalnızdık. Süleyman Işık bana bir şey yapmadı. Bana, kendisini taciz ettirdi" dediği öğrenildi.

    Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Süleyman Işık ve taraf avukatları katıldı. Işık savunmasında, "Cumhuriyet Savcısının mütaalasına katılmıyorum. Çocuk 2016 yılında istismara uğradığını söylemiş. Bu zamana kadar nerdeymiş? Çocuğun ailesini tanıyorum. Çocuktan şikayetçi değilim. Beraatimi talep ediyorum. Suçsuzum" dedi.

    Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, Süleyman Işık'ı, 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Etiketler:
    şeyh, Hapis cezası, cinsel istismar, BİMER, Süleyman Işık, Konya
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