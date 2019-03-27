Çavuşoğlu ve Lavrov 29 Mart'ta bir araya gelecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) alt birimi Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısına başkanlık edecek.
Toplantının sonunda iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında 2019-2020 İstişare Planı'nın imzalanması bekleniyor.
Çavuşoğlu ve Lavrov'un bir araya geleceği toplantının tarihi de üçüncü kez değişmiş oldu.
ERDOĞAN'IN 8 NİSAN'DA RUSYA'YA GİTMESİ BEKLENİYOR
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere 8 Nisan'da Rusya'ya gitmesi bekleniyor.
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