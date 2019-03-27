AA: PKK'nın lider kadrosu öldürüldü

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen ortak operasyonda PKK lideri Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan ve güvenlik güçlerine dayandırılan habere göre MİT ve TSK tarafından 21 Mart'ta Kandil'e yönelik düzenlenen ortak hava harekatında Cemil Bayık'a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Rıza Altun ve beraberindeki kişiler öldü.

© REUTERS / Osman Orsal Vezneciler saldırısı davası: Karayılan, Bayık ve Kalkan dahil 12 sanık hakkında kırmızı bülten kararı

Öldürülen kişiler arasında PKK'nın 'Dış İlişkiler Sorumlusu' 'Navdar' kod adlı Mikail Özdemir, 'PKK'nın sözcüsü' 'Serhat Varto' kod adlı Emrullah Dursun ve 'Kandil Bölgesi Sorumlusu' 'Sinan Sor' kod adlı Ali Aktaş'ın da bulunduğu bildirildi.

OPERASYON HAZIRLIĞI NASIL BAŞLADI?

MİT tarafından, Rıza Altun'un, Kandil'in İran sınırına yakın bölgede bir toplantı yapacağının öğrenilmesi üzerine operasyon hazırlıkları başladı. Bu kapsamda Rıza Altun'un kullanabileceği tüm yollar ve araçlar kontrol altına alındı.

PKK'nın tepe kadrosunda bulunan Altun'un, Mikail Özdemir ve Emrullah Dursun ile Kandil'in İran sınırı yakınlarındaki Abu Bakra Köyü'ne gittiğinin İHA ile tespit edilmesi üzerine, TSK'ya ait F16 uçakları tarafından hava harekatı yapılması için gerekli koordineler kuruldu.

Bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından 21 Mart'ta öğle saatlerinde, MİT'in tespit ettiği hassas koordinat, hava harekatıyla tam isabetle vuruldu.

ALTUN'UN AKIBETİ BİLİNMİYOR

PKK'nın bölgedeki uluslararası aktörlerle temaslarını sağlayan ve bazı yabancı basın organlarında 'Dışişleri Bakanı' diye lanse edilen Rıza Altun operasyonda ağır yaralandı. Altun'un akıbeti henüz bilinmiyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonunda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu. pic.twitter.com/p7CGLzVvwK — Konhaber.com (@konhaber) March 27, 2019

AA, ​VURULAN İSİMLERE DAİR BİLGİ VERDİ

AA haberinde operasyon kapsamında vurulan isimlere dair bilgilerin bulunduğu bir 'kimdir' bölümü de yer aldı. Vurulan kişiler, şu ifadelerle anlatıldı:

"- Rıza Altun: PKK'nın kurucu kadrosunda ve Cemil Bayık'a en yakın isimler arasında yer alan Rıza Altun, geçmiş dönemde terör örgütünün sözde İran Sorumlusu ve Avrupa Alanı Sorumlusu olarak görev yaptı.

Terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi üyeliğinde de bulunan Altun, sözde Siyasi Komite ve sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde sorumlu düzeyde yer alıyor.

© AA / Rıza Altun (solda)

Bölgedeki uluslararası aktörler ile temaslar gerçekleştiren terörist Altun, İçişleri Bakanlığının terörden aranlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.

Teröristin ismi, hem Interpol'ün aranan şahıslar listesinde hem de ABD'nin uyuşturucu kaçakçısı listesinde bulunuyor.

- Mikail Özdemir: PKK terör örgütüne 1990'da katılan Mikail Özdemir, ilk olarak terör örgütünün kırsaldaki birimlerinde faaliyet gösterdi, ardından Kandil'e geçerek PKK'nın sözde istihbarat birimlerinin kurucu kadroları arasında yer buldu.

Terör örgütü PKK'nın lider kadrosundan Murat Karayılan'a bağlı olarak mali işlerden sorumlu olan Özdemir, Cemil Bayık'ın en güvendiği isimler arasında bulunuyor.

Terör örgütünün sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde yer alan Özdemir, PKK'nın dış temaslarını koordine ediyor.

- Emrullah Dursun: PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan Emrullah Dursun'un, terör amaçlı gasp ve soygundan, güvenlik güçleriyle çatışmaya girmeye kadar birçok suç kaydı bulunuyor.

Bir dönem örgütün sözde Yürütme Konseyi'nde yer alan terörist Dursun, son yıllarda sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde faaliyet gösterdi.

- Ali Aktaş: PKK terör örgütüne 1978 yılında katılan Ali Aktaş, 2009 yılından bu yana üst düzey örgüt üyeleri arasında yer aldı.

'Sinan Sor' kod adıyla uzun süre Rusya ve Ermenistan'da faaliyet gösteren Ali Aktaş, Avrupa ve Rusya alanından Kandil'e para aktarım faaliyetlerini yürüttü. Irak'a 2011 yılında döndükten sonra terör örgütünün sözde gümrük sorumlusu olan Aktaş, 2014 yılında PKK'nın Mahmur Sorumlusu oldu.

Aynı yıl PKK terör örgütünün sözde Dış İlişkiler Biriminde görev alan Aktaş, 2017 yılında Kandil'e çekildi ve Kandil Bölgesi Sorumlusu oldu."