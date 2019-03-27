CHP'li Altay hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.
Altay, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Altay, açıklamasında konuşmasının iktidara yakın medya tarafından çarpıtıldığına dikkat çekerek, algı operasyonu yürütüldüğünü savundu.
ALTAY'DAN AÇIKLAMA: BİR ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLDÜĞÜ GÖRÜLMEKTEDİR
"KRT TV'de 26.03.2019 tarihinde yayınlanan ‘Savaş Kerimoğlu ile Siyaset Gündemi' programında 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklamam, aklı evvel ‘yandaş basın' tarafından çarpıtılarak, bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.
KRT TV'de yaptığım açıklamanın deşifre metni; ‘Kararsızların yüzde 80'i kesinlikle Cumhur ittifakı diye adlandırılan kambur ittifakının adaylarına oy vermeyecekler. Başka partilere de verebilirler. Saadeti var bunun, Vatan partisi var. Millet İttifakı var. Falan filan. Ama millet bu korku iklimi içerisinde, çok korkutursanız ne yapar hücreye girince kimse görmüyor, bir Allah bir kendisi. Basacak intikamını öyle alacak. 31 Mart'ta bütün yaşananlar, siyasi tablo ortada, ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız, Erdoğan'dan ve Bahçeli'den bay dumur ile bay kamburdan hücrede bunun hesabını soracaklar. Benim aklımla alay etme diyecekler' şeklindedir.
Bu açıklamalardan, Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik ‘cezaevi' tehdidi çıkarılması, ancak yandaş basının ve trollerin haber zekasıyla açıklanabilecek bir durumdur. Bu tablo; Cumhur İttifakı'nın kaybetme korkusunun, yandaş basının olmayan aklını da başından aldığını göstermektedir.
Yandaş basının çarpıtmaları üzerinden, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı bilgileri gelmektedir.
Bu kadarına da pes…
Her şey milletimizin gözü önünde yaşanıyor. Milletimiz, tüm bunları değerlendirecek ve 31 Mart'ta kokuşmuş düzene gereken dersi sandıkta verecektir."
'KAYBETME KORKUSU, OLAN AKILLARINI BAŞLARINDAN ALDI'
Altay, ayrıca Twitter üzerinden söz konusu programın videosunu paylaşarak şu yorumda bulundu: "BU KADARINA PES! Halk dilinde oy verme kabinin bir diğer adı hucredir. Kaybetme korkusu, olan akıllarını da başlarından aldı. Oy hücresinden cezaevi anlamı çıkarmak olsa olsa yandaş basın ve trollerin zekası ile mümkündür."
BU KADARINA PES!— Engin ALTAY (@enginaltaychp) March 27, 2019
Halk dilinde oy verme kabinin bir diğer adı hucredir.
Kaybetme korkusu, olan akıllarını da başlarından aldı.
Oy hücresinden cezaevi anlamı çıkarmak olsa olsa yandaş basın ve trollerin zekası ile mümkündür. pic.twitter.com/YlpowU7bl8
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