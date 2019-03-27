Yavaş'ı suçlayan Kesgin hakkında bir dolandırıcılık davası daha

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında çeşitli iddialarda bulanan Necmettin Kesgin'in bir dava dosyası daha ortaya çıktı. Kesgin hakkında dolandırıcılık ve çocuk pornosu bulundurmak suçlaması ile dava açılan dava ise sürüyor.

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'la ilgili çeşitli iddialarda bulunan Necmettin Kesgin hakkında dolandırıcılık suçlaması ile bir dava daha olduğu ortaya çıktı.

Kesgin, aile fertleri ile birlikte bir şirketi çeşitli tarihlerde usulsüz çek ve senet düzenleyerek borçlandırmakla suçlanıyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre Ankara'da bulunan, Turanlar İnşaat ve Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin sahibi olan Dursun Turan ile ortak olma vaadi ile yetki belgesi alan Kesgin, şirket çeklerini aile fertlerine ciro etmeye başlayınca mahkemelik oldu.

Turan, şirketi milyonlarca lira borçlandıran Kesgin hakkında şikayetçi oldu. Turan'ın, şirket adına kesilen çekler ile ilgili 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada Kesgin'in annesi Caneser Kesgin 90 bin TL ödemeye mahkum oldu. Ancak bu sefer de Kesgin elinde bulundurduğu vekaletname ile feragatname düzenleyerek annesini borçtan kurtardı.

Turan bu kez Kesgin hakkında şikayette bulundu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2014/74025 sıra numarası ile yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturmada Kesgin'e güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçları yöneltiliyor.