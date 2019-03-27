Hükümlüler 4 yılda 7 milyon kitap tasnif etti

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Abdulhamit Gül'ün de yakından takip ettiği projenin ekonomiye ve kültürel çalışmalara çok önemli katkıları olduğu bildirildi. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında hükümlüler tarafından son 4 yılda 7 milyon kitap tasniflenip, paketlenerek kütüphanelere dağıtıldı.
Ayrıca kütüphane çalışmaları kapsamında Kızılay'da bulunan Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi'nin yenilenmesi sürecinde hükümlüler, 2 yıl boyunca 40 kişilik gruplar halinde kitapların taşınması, raflara yerleştirilmesi, eski kitapların ciltlenmesi, bina ve çevresinin temizliği işlerinde çalıştı. Sadece bu kütüphanede 50 bin kitabın ciltlenmesi denetimli serbestlik altındaki hükümlüler tarafından gerçekleştirildi.
Türkiye Kütüphaneciler Derneği'nin her yıl belirlediği Yılın Kütüphanesi Ödülü de 2019 yılında Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'ne verildi.
Denetimli serbestlik müdürlüklerinin adli makamlarca hükmedilen 13 farklı karar türünün infazından sorumlu olarak çalıştığı belirten açıklamada, "Denetimli serbestlik sistemi kapsamında 2012 yılından bu güne kadar, yaklaşık 710 bin hükümlü kamu kurumlarında ücretsiz olarak çalıştırılarak cezalarının infazı sağlandı. Ankara'da yılda yaklaşık 20 bin hükümlünün huzurevi, kütüphane, hastane, belediye, kaymakamlık ve eğitim kurumları gibi sosyal alanlarda hizmeti var. Hükümlüler kurumlarda ya da kurumların belirlediği alanlarda ağaç dikimi, park ve bahçe düzenlemesi, cadde ve sokak temizliği, boya, tamirat, tadilat ve temizlik gibi hizmetleri gerçekleştiriyor" denildi.
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