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13:40 27 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Özhaseki dururken oyunuzu soyadı Yavaş olan birine mi vereceksiniz?

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (933)
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    Düzce'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye oy istedi, "Özhaseki dururken oyunuzu soyadı Yavaş olan birine mi vereceksiniz?" diye sordu. 31 Mart'ın önemine işaret eden Erdoğan, "Bizim demokrasi anlayışımızda sandık namustur" ifadesini kullandı.

    Yerel seçimlere 4 gün kala mitinglerine devam eden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan: Biz yıkmaya değil inşa etmeye talibiz
    Erdoğan, "Kullanılmayan her oy, bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir. Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir" diye konuştu.

    AK Parti'den başka partilere geçenlere tepki gösteren Erdoğan, "AK Parti'de siyaset yaparken, sırf aday olamadım diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır. Bir taraftan dava diyeceksin, öbür taraftan hiç olmayacak bir yerden aday olacaksın. Seni aday yaparken her şey güzeldi aday yapmayınca ne oldu? Sen ölene kadar aday mı olacaksın? Milletim bana böyle bir yetki vermedi" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    'DERS VERME HİSSİYATI BAŞKA MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKMAK BAŞKA'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber’de
    İHA
    Erdoğan: Yavaş'ın seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil, Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda
    Düzce AK Parti'nin  hizmet siyasetiyle, gönül belediyeciliği ile yoluna devam edecek. Depremin yol açtığı izleri silmek için her gayreti gösterdik, seferberlik ruhu ile çalıştık.

    ​- Düzce ve ülkemizin geleceği için 31 Mart seçimleri çok önemli, tüm vatandaşlarımı mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum. Kullanılmayan her oy, bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir

    — Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir. İnsanın olduğu her yerde hata da vardır, eksik de vardır, noksan da vardır. Önemli olan bunu düzeltme iradesidir. Biz bu kararlılığa sahibiz.

    'ÖLENE KADAR ADAY MI OLACAKSIN? MİLLETİM BANA BÖYLE BİR YETKİ VERMEDİ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Volkan Furuncu
    Erdoğan: Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler
    - Milletimizin gönlünü kıran, bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını mutlaka verecektir. AK Parti'de siyaset yaparken, sırf aday olamadım diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır. Bir taraftan dava diyeceksin, öbür taraftan hiç olmayacak bir yerden aday olacaksın. Seni aday yaparken her şey güzeldi aday yapmayınca ne oldu? Sen ölene kadar aday mı olacaksın? Milletim bana böyle bir yetki vermedi.

    — Buradan Türkiye'ye sesleniyorum, bu adam (Sezai Temelli) Kürt değil. Kürtler üzerinden istismar yapan birisi. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Kürdistan diyor. Kürdistan'da oylar HDP'ye verilecekmiş. Özhaseki dururken oyunuzu soyadı Yavaş olan birine mi vereceksiniz? Pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı vuralım.

    'BİZİM DEMOKRASİ ANLAYIŞIMIZDA SANDIK NAMUSTUR'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Erdoğan: 31 Mart hesaplaşma değil geleceği tayin günü
    - Böyle bir ortamda şu veya bu sebeple sandığa gitmemek, bize değil ülkeye ve millete ceza vermektir. Hiçbir vatandaşımızın böyle bir vebali göze alacağını düşünmüyorum. Bizim demokrasi anlayışımızda sandık namustur.

    — Türkiye'nin 81 vilayetini parçalara bölmenin hesabı içinde olanlara, pazar günü en güzel cevabı, demokratik ortamda verelim. 16 bin 500 kilometreden dinimize saldıranlara cevabı verelim. Taksim Meydanı'nda ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (933)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, HDP, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Sezai Temelli, Düzce
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