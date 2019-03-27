Özhaseki'den anket tepkisi: 200 bin TL verin, istediğiniz sonucu ortaya çıkarsınlar

AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, UİGAD Genel Başkan Yardımcısı Okan Geçgel'e yerel seçime ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
Geçgel'in soruları ve Özhaseki'nin bunlara verdiği yanıtlar şöyle:
- Ankara için hayalleriniz neler? siz deneyimli bir yerel yöneticisiniz, Ankara'da yerel yönetim bakışıyla eksiklikler nelerdir?
'HİZMET ETTİKÇE MİLLETİMİZ DE DESTEK VE TEVECCÜHÜNÜ ESİRGEMEDİ'
- Bugüne kadar çok sayıda seçime girdiniz ve tüm seçimlerde başarı elde ettiniz. Bu seçimde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız, diğer seçimlerle bir kıyaslama yapabilir misiniz?
15 Temmuz'daki hain FETÖ kalkışmasını takiben Türkiye'de bir beka meselesi var. Güney hattımızda bir terör devleti kurmak istiyorlar. İçeride ve dışarıda pek çok odak, milletimizi bölmek ve devletimizi yıkmak istiyor. İçimizdeki müstevliler de bu dış odaklara göz kırpıyorlar. PKK'lılar ile dirsek temasında bulunuyorlar. 1 Nisan sabahı zafer kazanmışlarsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açacaklarını ifade ediyorlar. Bu bir beka seçimidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Cumhur İttifakı'nın demokratik yollarla güçlenmesi açısından büyük bir önem arz ediyor.
'ÇOK ŞÜKÜR, ÇALIŞTIKÇA ÇALIŞASIMIZ GELİYOR'
- İşinizi çok sıkı takip edersiniz bunu biliyoruz. Kayseri de rahat seçim kazandığınız halde çok yoğun kampanya yürütüyordunuz, şimdi Ankara'da kıran kırana bir seçim atmosferinin içerisindesiniz. Buradaki temponuzdan bahseder misiniz?
'REHAVETE YER YOK'
- Rakibiniz Mansur Yavaş malumunuz daha önce iki dönem aday oldu ve seçimi kaybetti. Elinizde anket sonuçları var mı, nasıl değerlendiriyorsunuz?
Anket sektöründe iki türlü anket var. Bazıları manipüle, bazıları ise gerçeklere yakın anketler. 200 bin lira verin istediğiniz sonucu ortaya çıkarsınlar. Bir de uzmanlar var. Bu işi bilenler var. Bunu alıyorsunuz inceliyorsunuz, eksik kalınan noktalarda neden eksik kalındığı noktasında çalışmalar yapıyorsunuz.
Lakin bizim yaptırdığımız ve bağımsız şirketlerin yaptığı anketlerde çok şükür öndeyiz. Fakat hal böyle diye de rehavete yer yok. Biz son güne, son ana kadar sahadayız. Kendimizi, bilgimizi, tecrübemizi ve projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. İnşallah büyük bir zafer kazanacağız.
'PROJELERİMİZLE GELMEK İSTİYORDUM'
- Mansur Yavaş ile ilgili bir senet skandalı patlak verdi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle şunu ifade edeyim, bu konunun muhatabı ben değilim. Lakin sorduğunuz için yorumumu söyleyeceğim. Senedin sahte olduğu belli. Bu gündeme gelince cevap vermesi gereken bir kişi var o da belli; CHP'nin adayı. Suçlamalara cevap vermesi beklenilen açıklamasında 4-5 yerde "Bu Haseki yok mu" deyip başladı. İki üç ay öncesine kadar bu konuyu duymamıştım. Bu konuyla ilgili bir cümle bile kurmadım. Bizi suçladı. Ben bunlara cevap verdim. Dosyaları getirttim. Araştırdım. İş bağlama, iş götürme, vekalet veya sözleşme yapmadan üstten iş takibi var. İlişkileri okuduğum zaman işin çok kirli olduğunu gördüm. Diyorum ki "Beni televizyona çıkarmıyorlar diyorsun. Ben hakkımı vereyim otur gazetecilerin sorularına cevap ver. Düzgün bir iş yaptığına inanayım çıkıp özür dileyeceğim senden."
Mansur Bey, bir buçuk yıl tehdit mesajları atıyor. Birkaç yerde de diyor ki ara ara "Bu parayı ver unutalım. Parayı ver bu konuyu kapatalım." Mağdurdan ziyade şantajcı bir mağrura benziyor daha çok.
Ben projelerimiz ile gündeme gelmek istiyordum. Projelerimizi konuşalım istiyorduk fakat geldi adımı andı ben de cevap vermek zorunda kaldım. Ömrümde görmediğim bir suçtan gelip beni suçlarsan cevabımı veririm. Dosyayı inceledim bu kadar kirli bir ilişkiyi görmedim.
'KARŞI İTTİFAKTA GİZLİ SAKLI UTANDIKLARI ÜÇÜNCÜ BİR ORTAK VAR'
- Özellikle HDP milletvekilleri Doğu kökenli vatandaşların yoğunlukta yaşadıkları bölgelerde Mansur Yavaş adına oy toplamaktalar, bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyiz?
Ben net şunu söylüyorum. Ankara'da ne kadar Kürt kökenli seçmen varsa yüzde 99'unun bana yöneleceğini söylüyorum. Bakanlığımda Güneydoğu'dan Sorumlu Koordinatör Bakan bendim. Ömrümde ilk defa Sur'a gitmiştim, şimdi ezbere biliyorum oraları. Teröristlerin yaktığı yıktığı 30 bin evi bir yıl içerisinde yaptım. Kürt annelerimizi dualarıyla o evlere oturttum. Onların hepsi Ankara'da ne kadar akrabaları var arıyorlar. Şırnak'a gittiğimde "Şırnak'ın öz evladı hoş geldin" diye beni karşılıyorlar afişle. Kürt kökenli tüm vatandaşlarımızdan oy istiyorum ben. Benim eleştirdiğim şu; "PKK lanet bir örgüt" Bunu söylemelerini bekliyoruz. Bir gün olsun "Bu PKK lanet bir örgüttür ellerinde silah oldukça bizim bunlarla ilişkimiz yoktur" diyemiyorlar. Karşı ittifakta gizli saklı utandıkları üçüncü bir ortak var. Bunu dile getiriyorum. Yukarıda siz görüşüyorsanız bunu millet size ödetir. İsteseniz de istemeseniz de…
'KENDİMİZE SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ'
- Seçimlere birkaç gün kaldı ve sahada yoğun çalışıyorsunuz, gözlemleriniz ve sonuçla ilgili söyleyecekleriniz çok önemli deneyimlerinize güvenerek bir değerlendirme yapar mısınız?
'GELECEK 25-30 SENEDE ANKARA NEREDE OLACAK, BUNU BİLEN 3 KİŞİDEN BİRİ BENİM'
- Muhalefetin 'ithal aday' çıkışına ne gibi bir cevap verirsiniz?
Sabah bir yerde kahvaltılı program, iki üç saatlik bir esnaf gezisi, öğleden sonra ve akşam mutlaka bir program daha koyuyoruz. Yüz binlerce insanla iletişime giriyoruz. Daha bir kişi çıkıp da "Kayserilisin sen" demedi. Bunu Kılıçdaroğlu ortaya attı. "Kayserili birini Ankara'ya aday çıkarmak ayıptır" dedi. Ben de "Tuncelili biri CHP'nin genel başkanı oldu" dedim. İzmir'in bir ilçesini bilmez oradan milletvekili oldu. İstanbul'u bilmez belediye başkan adayı oldu. Cenabı Hakk'a dilekçe mi verdiniz? Şu ana babadan şu ilden olmak istiyorum diye… "Ankara'yı bilmez" dediler. Ben 17 yaşında Ankara'ya geldim. Çocuklarımın hepsi Ankara'da okudu. 3 dönem de milletvekiliyim. Ankara'nın ana planları yoktu. Hepsini pafta pafta çalışarak ben yaptım. İş merkezleri, bağlantılar, sert zeminler, korunacak yerler neresi, ormanlar neresi bunları sadece ben biliyorum. Gelecek 25-30 senede Ankara nerede olacak bunu bilen 3 kişiden biri benim.
- Son olarak Ankaralılara neler söylemek istersiniz?
Çevreci, enerji tasarruflu, alt ve üst yapısı kemale ermiş, sağlıklı, depreme dayanıklı bir Ankara vaad ediyorum. Tarihi dokusu korunan, kültürel ve turistik yanı ortaya çıkan bir sanat şehri inşa edeceğiz. Çalışmalarımızın merkezinde insan ve ihtiyaçları karşılama olacak. Ankara'yı istişare merkezli olarak BİZ kültürüyle yöneteceğiz. İhalelerin şeffaf olduğu, bütçenin herkesçe bilindiği bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz. Açık kapı belediyeciliğini getirerek her makamdaki, pozisyondaki yetkilime ulaşılabilecek. Halkımıza sık sık hesap vereceğiz. Karşılarına çıkacağız. Taleplerini alacağız makul olanları en uygun zamanda yerine getireceğiz. Oy versin vermesin, bizi sevsin sevmesin; nerede bir sorun varsa çözecek, nerede bir ihtiyaç varsa karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Kendi ekonomisi kendine yeten bir dünya başkenti oluşturacağız. Hem de beka tehlikesine karşı, devletimizi tehdit edenlere karşı bir ve bütün olarak cevap vereceğiz.
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