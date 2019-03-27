Çavuşoğlu: Sokağa inecekler, Türkiye'yi bize zehir edecekler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu Bursa'da seçim çalışmaları kapsamında vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

31 Mart'ın bir beka sorunu olduğunu belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu:

'SLOGANLARI, 'HER EVDEN BİR OY CHP'YE BİR OY HDP'YE' İDİ'

"Tuzaklar ve tezgahlar bitmeyecek. Bundan sonra da bitmeyecek. Ya büyümekten, projelerimizden ve hedeflerimizden vazgeçeceğiz. Ya da emekleyen ve diz çöken bir ülke olarak bize ne deniyorsa onu yapacağız. 7 Haziran'ı hatırlayın. HDP'ye barajı atlatacaklar, parlamenter sistemde hükumet kurulması fırsat vermeyecekler. Türkiye'yi yeniden kontrol altına alacaklardı. Aynı masa etrafında oturup bir bardak çay içmeyecek olan ne kadar farklı kişi varsa bir araya geldi. Sloganları ise, 'Her evden bir oy CHP'ye bir oy HDP'ye' idi. Hangi CHP, hangi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, hangi kurucu değerlerin partisi. O akşam HDP barajı geçince tek başına hükumet kurma imkanı kalmadı."

"HDP'liler ve CHP'liler birlikte sevindi" diye devam eden Çavuşoğlu, "Birlikte iyi salladık naraları attı. CHP'nin Çanakkale Belediye Başkanı pilav ayran dağıttı. CHP'nin bir genel başkan yardımcısı biz ailecek HDP'ye verdik diye itirafta bulundu. Ne beklenirdi? HDP barajı aştı. Siyaset yolu açıldı" ifadelerini kullandı.

‘1960'LI YILLARDAN BU YANA İLK DEFA 4.5 SENE SEÇİMSİZ GEÇECEK'

Çavuşoğlu, konuşmasının devamında, "Kandile dönüp, 'Ey Kandil, sen terörsün. Şiddet yanlısı olamazsın. Bırak silahını seni lanetliyorum. Ben senin emir erin değilim' demesini beklendi. Hayır, HDP yüzde 10'u geçince Kandil cesaretlendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde devrimci halk savaşı altında özerlik ilan ettiler. Ama başaramadılar. 15 Temmuz'da o kadar emindiler ki. Her şey bitecekti. Ama bu eli öpülesi millet, gövdesini siper etti. Bakın hala nasıl başardığımızı akılları almıyor. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Bizi oraya ulaştırmak istemiyorlar. Bunları oyunları ne zaman ki 2023 hedeflerimizdeki kişi başı milli gelir 25 bin dolar. İhracatımız 500 milyar dolar. Gayri safi milli hasılamız 1.5 trilyon dolar olur. Bunlar bir adım geri atar. Biz 21. yüzyılı kaybedemeyiz. 31 Mart'ı bir eşik olarak görüyorlar. Bu ülkede 1960'lı yıllardan bu yana ilk defa 4.5 sene seçimsiz geçecek" şeklinde konuştu.

‘SİZ HİÇ CHP'Lİ, İP'Lİ, SAADET'Lİ 'KÜRDİSTAN DA NERESİYMİŞ' DİYE BİR SÖZ DUYDUNUZ MU?'

AK Parti ve MHP'nin beka dedikçe rakiplerin alay ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Ama CHP'nin, İP'lilerin, Saadet'lilerin kol kola gezdiği HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Bu bir belediye seçim değil. 31 Mart'ta sandıklarda Apo'nun siyasi ağırlığını gösterin ve savaşı bitirelim' diyor. Hangi savaş, Türkiye savaşta değil. Türkiye terörle mücadele ediyor ve enselerine biniyor. Dert başka. PKK müzahiri kişiler, İP'den, CHP'den, Saadet'ten meclis üyesi adayı gösteriliyor. 2015'teki hendek çukur terörizmini tüm Türkiye'ye taşımak istiyorlar. Bu işin şakası yok. Adam 'Kürdistan da kazanacağız. Batıda kaybettireceğiz' diyor. Siz hiç CHP'li, İP'li, Saadet'li 'Kürdistan da neresiymiş' diye bir söz duydunuz mu? Duyamazsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıkları gözlerini kapamış. Türkiye'ye düşman kesilmişler haberleri yok. Bu seçim çok önemli. Vatandaşımızın 50 gramlık oy pusulaları, bizim gelecek nesillerimizin teminatıdır. 31 Mart'ta bizi istikrarsızlığa sevk ederlerse. Biliniz ki sokağa inecekler. Biliniz ki 2023'e kadar Türkiye'yi bize zehir edecekler. Haberiniz olsun. Bu oyunu vatandaşlarımız bozacak" dedi.