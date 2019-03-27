CHP'nin Beyoğlu adayı Taş: Soylu gibi 10 yıl önce söylediğini unutan siyasetçilerden değilim

CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Beyoğlu için seçim vaatlerini açıklayan Taş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yanıt verdi: "Soylu gibi 10 yıl önce söylediklerini unutan siyasetçilerden değilim. Ben siyasetçi de değilim, devrimciyim."

Katıldığı Halk TV canlı yayınında yerel seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper taş, insanların artık Beyoğlu'nda eğlenmediğini dile getirdi.

​Taş, "O kadar büyük bir kötülük yaptılar ki Beyoğlu'na, kendi muhafazakar anlayışlarını tarihi Beyoğlu'na giydirmeye çalıştılar. Beyoğlu ışıltısını kaybetti" dedi.

'BEN SİYASETÇİ DEĞİLİM, DEVRİMCİYİM'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemiğe değinen Taş, "Soylu gibi 10 yıl önce söylediklerini unutan siyasetçilerden değilim. Ben siyasetçi de değilim, devrimciyim" ifadesini kullandı.

Taş, 'Yurttaşlık Kartı' projesi ile yoksul ve dar gelirli vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtirken Beyoğlu'nu bir kooperatif bölgesi haline dönüştüreceklerini aktardı.

Beyoğlu'nda yeşil alanları artıracaklarını söyleyen Taş, "Yapabileceğimiz her yere cep parklar yapacağız. Metruk binalar var, tarihi eser statüsünde değilse buraları yeşil alan haline dönüştüreceğiz" diye konuştu.

'SOYLU, SÖYLEDİKLERİNİN YALAN OLDUĞUNU BİLİYOR'

Alper Taş'ın konuşmasından bazı satır başları şöyle:

- Medyasıyla, İçişleri Bakanı ile ve AKP teşkilatının etrafındaki herkes Beyoğlu'nda bizim aleyhimize seferberlik içerisine girmiş vaziyette. 'Yalandan kim ölmüş' misali söylemedikleri hiçbir şey bırakmıyorlar. Süleyman Soylu neden Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş ile ilgileniyor? Söylediği şeylerin yalan olduğunu kendisi biliyor. Çünkü söylediği şeyleri ispatla sorumludur, ispat etmesi gerekiyor. Ben 2009 yılından bu yana Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanlığı'nı yapmış bir insanım. Bu konularda çeşitli beyanatlarım, çalışmalarım oldu. Bu çalışmalar çerçevesinde çeşitli görüşler belirttik. Benim hakkında açılmış bir tane dava bile yok. Sonuç itibarıyla ben, Süleyman Soylu gibi 10 yıl önce söylediklerini unutan siyasetçilerden değilim. Ben siyasetçi de değilim, devrimciyim.

'MİT SENİN ELİNDE, DEVLET SENİN ELİNDE, İSPAT ET'

© AA / Eren Bozkurt Soylu'dan CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Taş'a cevap

- Süleyman Soylu bunu bilsin, 10 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söyleriz. Bir yere gittiysek saklamayız, bundan da tereddüt etmeyiz ama yapmadığımız, söylemediğimiz şeyler bize iftira atılırsa biz bunun altında kalmayız. Kandil'e gidip Mahsun Korkmaz akademisinde konuşma yaptıysam sen ispat et bunu, MİT senin elinde, devlet senin elinde… İspat et, ben Beyoğlu Belediye Başkan adaylığından bugün istifa edeyim, ama sen bir İçişleri Bakanı olarak istifa edecek misin? Edemez! Bana bir yanıt verdi, yanıtını onun yapısına havale edeyim, söylediği yanıt üzerine konuşulacak bir şey de değil.

İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin Beyoğlu adayı Taş'la ilgili olarak, "Sokaklarımıza terörist ismi vermek istiyorlar. Bu olmaz demeyin sakın ha… Var burada işte; Alper Taş denilen bir adam var Beyoğlu'nda. Apo'nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye'nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Bu kadar açık ve net" demişti.